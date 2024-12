Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Cody Gakpo, Darwin Nunez i Mohamed Salah

Emocji nie powinno zabraknąć

Liverpool zmierzy się u siebie z Fulham w meczu 16. kolejki Premier League. Przed nami bardzo ciekawy pojedynek w ramach angielskiej ekstraklasy, w którym przynajmniej w teorii nie powinno zabraknąć emocji. W ostatnim czasie obie ekipy imponują bowiem wysoką dyspozycją. Początek spotkania już w najbliższą sobotę, 14 grudnia o godzinie 16:00.

Jak zakończy się mecz Liverpool – Fulham? zwycięstwem Liverpoolu

remisem

zwycięstwem Fulham zwycięstwem Liverpoolu

remisem

zwycięstwem Fulham 0 Votes

Drużyna The Reds jest aktualnie liderem ligowej tabeli i może pochwalić się sporą przewagą nad resztą stawki. Ekipa prowadzona przez Arne Slota posiada na swoim koncie 35 punktów, mając 4 oczka przewagi nad drugą Chelsea, która rozegrała jeden mecz więcej. Natomiast zespół The Whites uzbierał dotychczas 23 punkty, co daje mu 10. pozycję.

Obie drużyny imponują formą

Liverpool notuje serię 18 spotkań bez porażki, biorąc pod uwagę wszystkie rozgrywki. W ostatnim czasie drużyna z Anfield Road wygrała z Gironą (1:0), zremisowała z Newcastle United (3:3), poradziła sobie z Manchesterem City (2:0), ograła Real Madryt (2:0) oraz pokonała Southampton (3:2). Przypomnijmy, że starcie Everton – Liverpool zostało przełożone z powodu złych warunków atmosferycznych.

Fulham również pokazuje się z bardzo dobrej strony, co pokazują wyniki tej ekipy w ostatnich miesiącach. Podopieczni Marco Silvy rywalizowali tylko na boiskach Premier League, gdzie podzielili się punktami z wyżej notowanym Arsenalem (1:1), nie dali szans Brighton & Hove Albion (3:1), zremisowali z Tottenhamem Hotspur (1:1), przegrali z Wolverhampton Wanderers (1:4) i wygrali z Crystal Palace (2:0).

Mecze drużyny Liverpool Girona (0.69 xG) 0 Liverpool (1.7 xG) 1 Everton 0 Liverpool FC 0 Newcastle United (1.37 xG) 3 Liverpool (1.73 xG) 3 Liverpool (3.19 xG) 2 Manchester City (0.71 xG) 0 Liverpool (3.35 xG) 2 Real Madrid (1.1 xG) 0 Mecze drużyny Fulham Fulham (0.12 xG) 1 Arsenal (2.28 xG) 1 Fulham (0.8 xG) 3 Brighton & Hove Albion (1.36 xG) 1 Tottenham Hotspur (0.97 xG) 1 Fulham (1.74 xG) 1 Fulham (1.1 xG) 1 Wolverhampton Wanderers (1.46 xG) 4 Crystal Palace (1.2 xG) 0 Fulham (1.62 xG) 2

Czerwoni lepsi w bezpośrednich starciach

Liverpool dominuje nad Fulham w bezpośredniej rywalizacji. Jeśli przeanalizujemy poprzednich pięć meczów między tymi drużynami, to odnotujemy aż cztery zwycięstwa zespołu The Reds i jeden remis. W tym czasie ekipa The Whites nie zaliczyła więc żadnej wygranej. Oba kluby po raz ostatni zmierzyły się pod koniec poprzedniego sezonu. Wówczas Liverpool wygrał na wyjeździe z Fulham 3:1, a na listę strzelców wpisali się Trent Alexander-Arnold, Ryan Gravenberch, Diogo Jota oraz Timothy Castagne.

Liverpool FC – Fulham FC: przewidywane składy

Liverpool FC Arne Slot Fulham Marco Silva Liverpool FC Arne Slot 4-3-3 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 MINUTES PLAYED 1490′ 4-3-3 Przewidywany skład Przewidywany skład 4-2-3-1 4-2-3-1 Przewidywany skład Fulham Marco Silva Rezerwowi 1 Alisson 3 Wataru Endo 7 Luis Díaz 8 Dominik Szoboszlai 19 Harvey Elliot 20 Diogo Jota 56 Vitezslav Jaros 78 Jarell Quansah 80 Tyler Morton 8 Harry Wilson 9 Rodrigo Muniz 18 Andreas Pereira 21 Timothy Castagne 23 Steven Benda 24 Joshua King 30 Ryan Sessegnon 47 Martial Godo

Liverpool FC – Fulham FC: kontuzje i zawieszenia

Kontuzje i zawieszenia Liverpool FC Zawodnik Powrót Joel Matip Uraz więzadła krzyżowego Do końca sezonu Federico Chiesa Choroba Kilka dni Konstantinos Tsimikas Uraz kostki Koniec grudnia 2024 Ibrahima Konaté Kontuzja kolana Koniec grudnia 2024 Conor Bradley Uraz ścięgna udowego Koniec grudnia 2024 Alexis Mac Allister Punkty dyscyplinarne (skumulowane żółte kartki) Po 1 meczu

Kontuzje i zawieszenia Fulham Zawodnik Powrót Harrison Reed Kontuzja kolana Koniec grudnia 2024 Joachim Andersen Kontuzja łydki Koniec grudnia 2024 Reiss Nelson Uraz ścięgna udowego Początek stycznia 2025 Tom Cairney Zawieszenie (bezpośrednia czerwona kartka) Po 3 meczach Calvin Bassey Punkty dyscyplinarne (skumulowane żółte kartki) Po 1 meczu

Gospodarze zdecydowanym faworytem

Bez wątpienia zdecydowanym faworytem sobotniej potyczki jest Liverpool. Po pierwsze drużyna Czerwonych jest w kapitalnej formie, po drugie bilans bezpośrednich meczów działa na korzyść gospodarzy, a po trzecie podopieczni Arne Slota będą mieli przewagę własnego boiska oraz większe wsparcie kibiców. Fulham na pewno powalczy o sprawienie niespodzianki, jednak wywiezienie punktów z Anfield Road będzie trudnym zadaniem.

Liverpool FC Fulham 1.33 5.50 8.40 Kursy mogą ulec zmianie. REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Szanse na zwycięstwo Liverpool FC W W W W R W ? 72.2 % Remis 16.5 % Fulham W W P R W R ? 11.3 %

Spotkanie Liverpool - Fulham odbędzie się już w najbliższą sobotę, 14 grudnia o godzinie 16:00. Mecz zostanie wyemitowany na kanale telewizyjnym CANAL+ Sport oraz w serwisie streamingowym Viaplay. Sędzią głównym tego pojedynku będzie Tony Harrington.