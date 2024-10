Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Jose Mourinho

Mourinho zapowiada powrót do Anglii

W hitowym spotkaniu 3. kolejki Ligi Europy Fenerbahce zremisowało 1:1 z Manchesterem United. Mecz w Stambule był pełny negatywnych emocji. W 57. minucie rywalizacji na Şükrü Saracoğlu Stadyumu czerwoną kartkę obejrzał… Jose Mourinho. Portugalski trener nie mógł pogodzić się z decyzją arbitra, który nie podyktował rzutu karnego po starciu Manuela Ugarte z Brightem Osayim-Samuelem.

Oglądaj skróty meczów Premier League

The Special One w pomeczowym wywiadzie w niezwykle sarkastyczny sposób skomentował pracę Clementa Turpina. – Powiedział mi, że w tym samym czasie widział akcję w polu karnym i moje zachowanie na linii bocznej. (…) Jednym okiem obserwował sytuację z potencjalną jedenastką, a drugim ławkę i moje zachowanie. Takie mi dał wyjaśnienie. Dlatego jest jednym z najlepszych sędziów na świecie – drwił Mourinho.

61-latek nie zamierzał na tym poprzestać. Skomentował także swoją przyszłość, którą widzi poza europejskimi pucharami. – Najlepsze, co mogę zrobić, to przejść do drużyny, która nie gra w rozgrywkach UEFA. Więc jeżeli jest jakiś klub na dole tabeli w Anglii, który potrzebuje trenera za dwa lata, jestem gotowy odejść. Nie chcę już o tym mówić – stwierdził szkoleniowiec Fenerbahce.