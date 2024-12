Man United zdecydował ws. Martineza. Wszystko przez PSG i Real

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Lisandro Martinez

Lisandro Martinez otrzyma nowy kontrakt w Man United

Manchester United ze względu na osobę Rubena Amorima, czyli nowego menadżera przejdzie niebawem duże zmiany. Część zawodników, która nie spełnia oczekiwań trenera, z pewnością pożegna się z klubem. Wśród nich ma być m.in. Marcus Rashford, o którym ostatnio jest bardzo głośno ze względu na potencjalny transfer w trakcie zimowego bądź letniego okna transferowego.

Oglądaj skróty meczów Premier League

Innym zawodnikiem, który mógłby odejść z Manchesteru United jest Lisandro Martinez. Natomiast w przypadku obrońcy chodzi o zainteresowanie ze strony dwóch gigantów europejskiego futbolu. Nie jest tajemnicą, że Argentyńczyk znalazł się w orbicie zainteresowań Realu Madryt oraz Paris Saint-Germain. Ze względu na duże zainteresowanie Czerwone Diabły podjęły decyzję ws. przyszłości 26-latka.

Jak informuje portal caughtoffside.com Manchester United nie zamierza pozbywać się piłkarza. Co więcej, powołując się na źródła bliskie klubu, uważają, że Lisandro Martinez otrzyma niebawem nowy kontrakt. Obecna umowa wygasa w czerwcu 2027 roku.

Martinez w poprzednim sezonie ze względu na kontuzję rozegrał zaledwie 14 spotkań we wszystkich rozgrywkach. Z kolei w bieżącej kampanii jest jednym z kluczowych zawodników. Ostatnio jego forma uległa poprawie, przez co zyskał duże zaufanie wśród nowego sztabu szkoleniowego. Wszystko wskazuje więc na to, że potencjalny transfer do Realu czy PSG na ten moment nie wchodzi w grę.

Manchester United zdecydował się na transfer Lisandro Martineza w 2022 roku. Za obrońcę Ajaksu zapłacono wtedy prawie 60 milionów euro. Łącznie w koszulce Czerwonych Diabłów uzbierał 79 spotkań, w których zdobył jedną bramkę i zaliczył asystę.