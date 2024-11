PA Images / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Ruben Amorim zachwycony postawą Noussaira Mazraouiego

W czwartkowy wieczór Manchester United podejmował Bodo/Glimt w meczu 5. kolejki Ligi Europy. Spotkanie na Old Trafford zakończyło się wynikiem 3:2 dla angielskiego giganta. Na listę strzelców wpisali się Alejandro Garnacho oraz dwukrotnie Rasmus Hojlund. Tym samym Ruben Amorim zaliczył swoje pierwsze zwycięstwo na ławce trenerskiej drużyny Czerwonych Diabłów. 39-letni menedżer wziął udział w pomeczowej konferencji prasowej, na której wyróżnił jednego ze swoich podopiecznych.

Były opiekun Sportingu Lizbona skierował ciepłe słowa w kierunku Noussaira Mazraouiego. 31-krotny reprezentant Maroka imponował w czwartkowym pojedynku, a nawet zanotował asystę, co postanowił docenić szkoleniowiec Manchesteru United. – Noussair Mazraoui to niesamowity zawodnik. Jest naszą przyszłością. Zawsze wydaje się świeży. To piłkarz, jakiego potrzebujemy – powiedział Ruben Amorim na wczorajszej konferencji prasowej, cytowany przez Fabrizio Romano.

Prawy obrońca, który równie dobrze może zagrać w środku pola, z powodzeniem przywdziewa koszulkę ekipy Czerwonych Diabłów od sierpnia 2024 roku, gdy przeniósł się na Old Trafford za 15 milionów euro z Bayernu Monachium. Wcześniej 27-letni wahadłowy występował w Ajaksie Amsterdam, gdzie stawiał pierwsze piłkarskie kroki. Jego dotychczasowy bilans w Manchesterze United to 19 meczów oraz 2 ostatnie podania.