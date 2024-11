Legia Warszawa to jedyna drużyna w Lidze Konferencji, która nie straciła jeszcze gola. Stoi w jednym rzędzie z włoskimi potęgami - Interem Mediolan i Atalantą.

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Goncalo Feio

Legia w jednym rzędzie z Interem i Atalantą

Legia Warszawa zażegnała kryzys z początku sezonu, a ostatnie tygodnie są dla niej bardzo udane. Poprawiła wyniki w Ekstraklasie, a w Lidze Konferencji po trzech kolejkach może pochwalić się kompletem punktów. W czwartek ograła Dynamo Mińsk aż 4-0, dzięki czemu jest już pewna awansu do fazy pucharowej. Teraz czeka ją walka o bezpośrednią promocję do 1/8 finału rozgrywek.

Zespół prowadzony przez Goncalo Feio znacząco poprawił grę w defensywie. Świadczą o tym statystyki w Lidze Konferencji, bowiem Legia to jedyna drużyna w całej stawce, która nie straciła jeszcze ani jednej bramki. Jej bilans to 8-0, co jest bardzo dużym osiągnięciem. Imponuje tym bardziej fakt, że nie mierzyła się jedynie z mizernymi rywalami, bowiem ma na koncie także cenne zwycięstwo z Betisem (1-0).

Mając na uwadze fazę ligową wszystkich europejskich rozgrywek, Legia przebywa w bardzo elitarnym gronie. W Lidze Europy każdy zespół stracił już przynajmniej jednego gola, a w Lidze Mistrzów komplet czystych kont zachowują tylko dwie włoskie potęgi – Inter Mediolan oraz Atalanta.

Jak długo bramkarze Legii mogą pozostać niepokonani w rozgrywkach Ligi Konferencji? Przed stołeczną ekipą jeszcze trzy spotkania – rywalami będą Omonia, Lugano oraz Djurgardens. Najwięcej punktów zgromadziło dotąd Lugano, ale mierzyło się z teoretycznie najsłabszymi przeciwnikami.