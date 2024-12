Nderim Kaceli / Sportimage Ltd / News Images LTDAlamy Na zdjęciu: Pep Guardiola, Ruben Amorim, Erling Haaland

Kto przełamie złą passę w derbach Manchesteru?

W niedzielę (15 grudnia) Manchester City zmierzy się na Etihad Stadium z Manchesterem United w ramach piętnastej serii gier Premier League. Zespół Pepa Guardioli w ostatnich tygodniach pokazał przebłyski dobrej gry, ale forma mistrzów Anglii wciąż budzi wątpliwości. The Citizens wygrali tylko jedno z ostatnich dziesięciu spotkań we wszystkich rozgrywkach, a wyjazdowa porażka z Juventusem (0:2) w Lidze Mistrzów jeszcze bardziej uwypukliła ich problemy. Na krajowym podwórku tracą już osiem punktów do liderującego Liverpoolu, co sprawia, że każda strata punktów w derbach Manchesteru może być kluczowa w wyścigu o tytuł.

Ruben Amorim, który przejął Czerwone Diabły w listopadzie po Eriku ten Hagu, stoi przed ogromnym wyzwaniem. Man Utd przegrał dwa ostatnie mecze ligowe, w tym z Nottingham Forest (2:3) na własnym stadionie. Spotkanie na Old Trafford podkreśliło słabość drużyny przy stałych fragmentach gry, a portugalski menedżer stale eksperymentuje z ustawieniem i stylem gry. Warto wspomnieć, że ostatni mecz między tymi zespołami miał miejsce w sierpniu o Tarczę Wspólnoty na Wembley. Wówczas górą byli podopieczni Guardioli, którzy byli skuteczniejsi w serii rzutów karnych.

Guardiola chce podnieść się po klęsce w Turynie

Piłkarze Manchester City zajmują czwarte miejsce w tabeli Premier League, a przed tygodniem zremisowali z Crystal Palace (2:2) na Selhurst Park. Wcześniej zaś zdołali pokonać Nottingham (3:0) po trafieniach Bernardo Silvy, Kevina de Bruyne oraz Jeremy’ego Doku. W środku tego tygodnia obrońcy mistrzowskiego tytułu ulegli Juventusowi (0:2).

W Manchesterze United zmagają się z potężnym kryzysem, co odzwierciedla odległa 13. lokata w lidze. Po całkiem niezłym debiucie Amorima na Old Trafford, przydarzyły się dwie porażki z rzędu. 20-krotni mistrzowie Anglii przegrali z Arsenalem (0:2), a następnie musieli uznać wyższość Nottingham (2:3) przed własną publicznością. W miniony czwartek Man Utd ograł Viktorię Pilzno (2:1) w Czechach w ramach piątej kolejki Ligi Europy, a dwie bramki strzelił Rasmus Hojlund.

Mecze drużyny Manchester City Juventus (0.94 xG) 2 Manchester City (0.84 xG) 0 Crystal Palace (1.31 xG) 2 Manchester City (1.49 xG) 2 Manchester City (2.39 xG) 3 Nottingham Forest (1.13 xG) 0 Liverpool (3.19 xG) 2 Manchester City (0.71 xG) 0 Manchester City (2.42 xG) 3 Feyenoord (2 xG) 3 Mecze drużyny Manchester United Manchester United (1.48 xG) 2 Nottingham Forest (1.02 xG) 3 Arsenal (2.03 xG) 2 Manchester United (0.29 xG) 0 Manchester United (0.92 xG) 4 Everton (0.49 xG) 0 Manchester United 3 Bodo/Glimt 2 Ipswich Town (1.53 xG) 1 Manchester United (0.88 xG) 1

Rico Lewis zawieszony

Gospodarze zmagają się z poważnymi problemami kadrowymi w defensywie. Niedzielne derby Manchesteru opuści Rico Lewis, który na Selhurst Park obejrzał dwie żółte kartki. Dodatkowo z urazami zmagają się John Stones i Nathan Ake. Do końca tego sezonu wykluczony jest również Rodri. Zdobywca Złotej Piłki we wrześniu zerwał więzadło krzyżowe w prawym kolanie. Z kolei w ofensywie wszystkie oczy zwrócone będą na Erlinga Haalanda. Norweski snajper, mimo ograniczonego wsparcia w ostatnich spotkaniach, wciąż pozostaje jednym z najbardziej niebezpiecznych snajperów na świecie.

W Man Utd nieobecni będą Luke Shaw oraz Jonny Evans. Na szczęście dla Amorima żaden z piłkarzy nie pauzuje za nadmiar kartek. Portugalczyk w defensywie postawi zapewne na Matthijsa de Ligta, Lisandro Martineza i Noussaira Mazraouiego. W linii ataku zobaczymy Rasmusa Hojlunda. Duńczyk strzelił trzy gole w dwóch ostatnich starcach.

Manchester City – Manchester United: przewidywane składy

Manchester City Pep Guardiola Manchester United Rúben Amorim Manchester City Pep Guardiola 4-1-4-1 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 MINUTES PLAYED 1490′ 4-1-4-1 Przewidywany skład Przewidywany skład 3-4-2-1 3-4-2-1 Przewidywany skład Manchester United Rúben Amorim Rezerwowi 11 Jérémy Doku 27 Matheus Nunes 31 Ederson 33 Scott Carson 56 Jacob Wright 66 Jahmai Simpson-Pusey 75 Nico O’Reilly 87 James McAtee 97 Josh Wilson-Esbrand 1 Altay Bayindir 5 Harry Maguire 7 Mason Mount 11 Joshua Zirkzee 12 Tyrell Malacia 14 Christian Eriksen 15 Leny Yoro 17 Alejandro Garnacho 18 Casemiro

Manchester City – Manchester United: kontuzje i zawieszenia

Kontuzje i zawieszenia Manchester City Zawodnik Powrót Oscar Bobb Złamana noga Początek stycznia 2025 Rodri Uraz więzadła krzyżowego Do końca sezonu John Stones Uraz mięśnia Koniec grudnia 2024 Nathan Aké Uraz ścięgna udowego Początek stycznia 2025 Manuel Akanji Stłuczenie Koniec grudnia 2024 Rico Lewis Zawieszenie (2 żółte kartki) Po 1 meczu

Kontuzje i zawieszenia Manchester United Zawodnik Powrót Victor Lindelof Uraz nogi Niepewny Jonny Evans Stłuczenie Niepewny Luke Shaw Uraz ścięgna udowego Koniec grudnia 2024

Man City liczy na pełną pulę

Manchester City przystępuje do niedzielnych derbów na Etihad Stadium w roli zdecydowanego faworyta, choć warto pamiętać, że mistrzowie Anglii nie zdołali wygrać żadnego z dwóch ostatnich bezpośrednich starć z Manchesterem United. Czy tym razem przerwą tę niekorzystną serię?

Szanse na zwycięstwo Manchester City P R P W R P ? 60 % Remis 20.6 % Manchester United R W W P P W ? 19.4 %

Spotkanie pomiędzy Manchesterem City a Manchesterem United w ramach 16. kolejki Premier League zostanie rozegrany w niedzielę (16 grudnia) o godzinie 17:30. Mecz będzie dostępny wyłącznie na platformie Viaplay, a starcie skomentuje duet Andrzej Twarowski - Michał Zachodny.