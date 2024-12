fot. LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Sztab medyczny na cenzurowanym. Skąd biorą się kontuzje w Realu?

Real Madryt od początku sezonu mierzy się z poważnym problemem, jakim są kontuzje zawodników. Na liście niedysponowanych znajdują się obecnie Dani Carvajal, Eder Militao, Eduardo Camavinga, Ferland Mendy oraz Kylian Mbappe. Na przestrzeni ostatnich miesięcy Carlo Ancelotti musiał na pewnych etapach radzić sobie także bez Viniciusa Juniora, Jude Bellinghama, Rodrygo czy Aureliena Tchouameniego. Problem jest konkretny, gdyż praktycznie po każdym meczu Królewscy muszą publikować kolejne raporty medyczne.

Zobacz: Tylko Haaland rywalem Lewandowskiego do Złotej Piłki?

“Relevo” zdradza, że ta sytuacja bardzo nie podoba się Florentino Perezowi. Szef Realu uważnie przygląda się sprawie i oczekuje dokładnych odpowiedzi. W szatni drużyny panuje coraz większa niepewność i wątpliwości dotyczące kompetencji sztabu medycznego oraz szkoleniowego. Na cenzurowanym znajduje się chociażby Antonio Pintus, o którym kilkukrotnie wspominały media. Między piłkarzami nie brakuje sugestii, że to między innymi jego metody są przyczyną tak częstych urazów.

Obrywa się także Ancelottiemu. Brakuje mu cierpliwości i desygnuje do składu zawodników, którzy dopiero co wrócili po kontuzjach. To również nie sprzyja procesowi rehabilitacji i regeneracji po przerwie od gry.

W Madrycie nie brakuje obaw przed drugą częścią sezonu. Wiosną zespół będzie grał jeszcze częściej, a w dodatku mają się wtedy ważyć losy rywalizacji o mistrzostwo Hiszpanii i Ligę Mistrzów. Jeśli kontuzje nie ustaną, Real nie będzie w stanie konkurować o najwyższe cele.