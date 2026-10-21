Spalletti ujawnił, co dzieje się w Juventusie. „Coś ekstra”

19:07, 21. października 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Football Italia

Luciano Spalletti wierzy, że Juventus może wrócić na najwyższy poziom. Jak przekazał Football Italia, trener podkreślił zaangażowanie piłkarzy i ujawnił kulisy rozmów z drużyną.

Luciano Spalletti
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fot. Christian Santi / Alamy Na zdjęciu: Luciano Spalletti

Luciano Spalletti wierzy w Juventus

Luciano Spalletti nie zamierza tracić wiary w swój zespół, mimo że Juventus przechodzi trudny okres. Przed spotkaniem z Stade Rennes w Lidze Europy włoski szkoleniowiec zwrócił uwagę na postawę zawodników, którzy podczas ostatniej rozmowy z trenerem mieli jasno wyrazić gotowość do walki o poprawę wyników. Dla trenera ważne jest nie tylko przygotowanie taktyczne, ale również przekonanie drużyny, że wspólnymi siłami może odwrócić niekorzystną sytuację.

– Myślę, że tak. Odnoszę wrażenie, że chłopaki są zaangażowani w dyskusje i projekt. Na ostatnim spotkaniu, które odbyliśmy, zabierali głos, a ja słuchałem ich tak uważnie, jak to możliwe, aby im pomóc. Potwierdziłem ich poważne podejście i to, że każdy jest gotowy dać coś ekstra, abyśmy mogli wrócić na najwyższy poziom – powiedział Spalletti cytowany przez Football Italia.

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Trener Juventusu podkreślił, że otwarta komunikacja ma fundamentalne znaczenie dla odbudowy drużyny. Zamiast ograniczać się do przekazywania własnych uwag, pozwolił wypowiedzieć się wszystkim zawodnikom. W ten sposób chciał lepiej zrozumieć ich punkt widzenia i znaleźć rozwiązania, które pomogą zespołowi poprawić grę. Jego zdaniem odpowiednia atmosfera może stanowić podstawę do wprowadzenia zmian na boisku.

– Najważniejszymi elementami są dialog jako czynnik psychologiczny, a następnie szkolenie jako czynnik techniczny. Jak już mówiłem, kazałem mówić każdemu, od pierwszego do ostatniego i w ten sposób padło kilka ważnych kwestii – wyjaśnił włoski szkoleniowiec.

Słowa Spallettiego pokazują, że trener chce budować Juventus poprzez współpracę i odpowiedzialność całej szatni. Teraz deklaracje muszą jednak znaleźć potwierdzenie w wynikach. Spotkanie z Rennes będzie kolejną okazją, aby zespół pokazał, że rozmowy przyniosły efekt, a deklarowana gotowość do dodatkowego wysiłku przełoży się na postawę na murawie.

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