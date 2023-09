Fran Tudor na dzisiejszym treningu Rakowa Częstochowa naciągnął mięsień dwugłowy, a to oznacza, że nie będzie mógł zagrać w czwartkowym spotkaniu Ligi Europy przeciwko Atalancie Bergamo - informuje Kacper Tomczyk z TVP Sport.

IMAGO / Michał Chwieduk / Fokus Media / Newspix.pl Na zdjęciu: Fran Tudor

Raków Częstochowa już jutro zaliczy swój debiut w fazie grupowej Ligi Europy

Podopieczni Dawida Szwargi w Bergamo zmierzą się z tamtejszą Atalantą

W zespole Medalików niestety zabraknie kontuzjowanego Frana Tudora

Fran Tudor wypadł z kadry Rakowa na mecz z Atalantą

Raków Częstochowa przyleciał już do Bergamo, gdzie w najbliższy czwartek, 21 września o godzinie 21:00 zagra z tamtejszą Atalantą w spotkaniu 1. kolejki fazy grupowej Ligi Europy. Na pokładzie samolotu niestety zabrakło Frana Tudora – dowiedział się dziennikarz “TVP Sport”, Kacper Tomczyk.

Wahadłowy Medalików w samej końcówce dzisiejszego treningu naciągnął mięsień dwugłowy, co wyklucza go z występu w najbliższym meczu. To bardzo zła wiadomość dla Dawida Szwargi, gdyż Chorwat odgrywał znaczącą rolę w zespole mistrza Polski.

Fran Tudor w 14 spotkaniach aktualnej kampanii strzelił 2 bramki i zanotował 4 asysty. Raków Częstochowa oprócz Atalanty Bergamo w grupie “D” Europa League ma także takich rywali jak portugalski Sporting Lizbona oraz austriacki Sturm Graz.