Lamine Yamal wskazał ulubionych piłkarzy poza Barceloną. Zaskakujące nazwisko

Lamine Yamal

Ousmane Dembele i Bukayo Saka ulubionymi piłkarzami Yamala

Lamine Yamal, choć ma dopiero 17 lat już teraz jest zaliczany do największych gwiazd w piłce nożnej. Jego kariera w FC Barcelonie rozwija się w zawrotnym tempie. Oprócz sukcesów na boisku z powodzeniem radzi sobie także poza nim. Ostatnio został ambasadorem marki Beats by Dre. Przy okazji udzielił wywiadu, w którym wskazał m.in. stadiony, na których chciałby grać oraz ulubionych piłkarzy.

Wśród zawodników, których podziwia i darzy sympatią, ale nie grają w Barcelonie wybrał Ousmane Dembele z Paris Saint-Germain i Bukayo Sakę z Arsenalu. Trudno nie zauważyć, że wskazał piłkarzy grających na tej samej pozycji co on, czyli prawym skrzydle.

Ponadto zdradził, że chciałby zagrać na kultowych angielskich boiskach takich jak Anfield Road i Old Trafford. Pierwszy stadion należy do Liverpoolu, zaś drugi do Manchesteru United. W trakcie swojej kariery nie miał jeszcze okazji, aby odwiedzić legendarne areny.

Barcelona jest o krok od zapewnienia sobie mistrzostwa Hiszpanii. W czwartek (15 maja) zmierzą się z Espanyolem i jeśli zdobędą komplet punktów, odzyskają tytuł po rocznej przerwie. Mimo udanego sezonu Duma Katalonii planuje kilka wzmocnień. Lamine Yamal poparł pomysł sprowadzenia Marcusa Rashforda. Mistrz Europy ceni sobie umiejętności, jakimi dysponuje gwiazda Man United.