Donnarumma o Złotek Piłce. “On tworzy historię piłki nożnej”

fot. Icon Sport / Alamy Na zdjęciu: Gianluigi Donnarumma

Gianluigi Donnarumma wierzy w Złotą Piłkę dla Kyliana Mbappe

Złota Piłka została przyznana w miniony poniedziałek na trakcie specjalnej ceremonii. Ta odbyła się w Paryżu w Tetrze Chatelet. Gianluigi Donnarumma został natomiast zapytany, komu wręczyłby tego typu wyróżnienie. Włoch w rozmowie ze SportMediaset powiedział wprost.

– Oczywiście ktokolwiek by nie wygrał, zasłużył na to bardziej niż ktokolwiek inny, ale jestem wielkim przyjacielem i fanem Kyliana Mbappe. Mam nadzieję, że pewnego dnia uda mu się zdobyć Złotą Piłkę – mówił Donnarumma.

– On tworzy historię futbolu i będzie to robił przez wiele lat. Mam nadzieję, że tak się stanie – dodał bramkarz, broniący na co dzień barw Paris Saint-Germain.

W trakcie ostatniej ceremonii związanej z plebiscytem France Football, w której trakcie przyznaną Złotą Piłkę dla Najlepszego Piłkarza Roku, taką nagrodę otrzymał Rodri. Spotkało się to jednocześnie z oburzeniem przedstawicieli Realu Madryt, którzy finalnie nie pojawili się na uroczystości przyznania nagród. Było to związane z tym, że strona Królewskich nie potrafiła pogodzić się z werdyktem. Liczono, że nagroda trafi do Viniciusa Juniora.

Hiszpański defensywny pomocnik w trakcie kończącego się roku wygrał przede wszystkim mistrzostwo Europy z reprezentacją Hiszpanii. Ponadto na koncie Rodriego znalazło się również mistrzostwo Premier League z Manchesterem City.

