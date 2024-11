Alphonso Davies to w ostatnim czasie jeden z najbardziej rozchwytywanych graczy na rynku. Wygląda na to, że coraz bliżej jest transferu z Bayernu Monachium z udziałem gracza.

fot. Insidefoto di andrea staccioli / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Real Madryt głównym faworytem do pozyskania Alphonso Davies

Real Madryt wyłania się na głównego faworyta do pozyskania Alphonso Daviesa z Bayernu Monachium, można przeczytać na stronie Fichajes.net. Zainteresowaniem kanadyjskim graczem wykazują też takie kluby jak FC Barcelona i Manchester United.

Davies ma kontrakt ważny z Bawarczykami tylko do końca trwającego sezonu i nic nie wskazuje na to, aby reprezentant Kanady przedłużył umowę. Wszystko wskazuje zatem na to, że nieunikniony jest transfer z udziałem piłkarza. W klubie z Madrytu zawodnik miałby być alternatywą dla Ferlanda Mendy’ego czy Frana Garci, którzy nie spełnili do tej pory pokładanych w nich nadziei.

Co prawda Barca też planuje powiększyć rywalizację na lewej obronie, mogąc na dzisiaj liczyć na Alejandro Balde. Podobnie wygląda sytuacja z Man Utd gdzie są Luke Shaw czy Tyrell Malancia. Niemniej najbardziej zdeterminowany w sprawie pozyskania Daviesa, ma być właśnie klub z siedzibą na Estadio Santiago Bernabeu.

24-latek to 55-krotny reprezentant Kanady, który trafił do Bayernu w styczniu 2019 roku z Vancouver za zaledwie 14 milionów euro. Dzisiaj natomiast rynkowa wartość zawodnika wynosi już 50 milionów euro. W tym sezonie Davies wystąpił w 13 spotkaniach, notując w nich trzy asysty. Na boisku spędził ponad 900 minut.

