Lamine Yamal chce wykonywać karne. Flick odsunie Lewandowskiego?

Lamine Yamal jest kluczową postacią w drużynie FC Barcelony. Młody gwiazdor nie tylko imponuje na boisku, ale też pokazuje wielką pewność siebie, biorąc na siebie coraz większą odpowiedzialność. Ostatni przykład to mecz z Rayo Vallecano, gdzie to on podszedł do rzutu karnego i pewnie go wykorzystał. Ta sytuacja tylko potwierdza to, o czym mówi się w kuluarach klubu. Ofensywny pomocnik pragnie przejąć więcej obowiązków, co może doprowadzić do poważnych zmian w zespole.

Jak podaje El Nacional, hiszpański zawodnik poprosił trenera Hansiego Flicka, aby to jemu powierzyć wykonywanie rzutów karnych i stałych fragmentów gry. Do tej pory to zadanie należało głównie do Roberta Lewandowskiego. W konsekwencji tej prośby hierarchia w drużynie może ulec zmianie. Młoda gwiazda chce wykonać następny krok w karierze i umocnić swoją pozycję lidera w klubie, także w najważniejszych momentach spotkań.

Nowa sytuacja stawia niemieckiego szkoleniowca w trudnym położeniu. Z jednej strony musi uszanować doświadczonego kapitana, jakim jest Lewandowski, a z drugiej, musi dać szansę swojemu młodemu talentowi. Flick ma całkowite zaufanie do Yamala, który stał się niekwestionowanym liderem ataku. Tymczasem w szatni nie uszło uwadze, że Hiszpan w tak młodym wieku domaga się już tak dużej odpowiedzialności. Dla wielu zawodników to jasny sygnał, że młokos jest gotów na rolę lidera, a także, że to właśnie na nim ma opierać się projekt na przyszłość.

Zmiana wykonawcy jedenastek miałaby symboliczne znaczenie. Pokazałaby, że pałeczkę od starszego, utytułowanego napastnika przejmuje młodsza generacja. Mimo to Hansi Flick musi dobrze rozważyć decyzję. Lewandowski wciąż jest ważnym piłkarzem w ataku i ma spory wpływ na atmosferę w szatni. Odebranie mu tej odpowiedzialności może mieć swoje konsekwencje.