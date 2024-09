Barcelona wypożyczyła niewypał transferowy. Napastnik doznał kontuzji

Barcelona latem zdecydowała się wypożyczyć Vitora Roque do Betisu. Brazylijski napastnik ma się odbudować w nowym klubie, ale doznał urazu stawu skokowego w lewej nodze.

Dakonam Djene i Vitor Roque

Vitor Roque kontuzjowany

FC Barcelona aktualnie skupiona jest na pozyskaniu Wojciecha Szczęsnego. Bramkarz zakończył karierę, ale ma wrócić i pomóc Dumie Katalonii po tym, jak groźnej kontuzji kolana nabawił się Marc-Andre ter Stegen. Katalończycy w zeszłym miesiącu wypożyczyli Vitora Roque na okres jednego roku do Realu Betis. Teraz okazuje się, że młodego snajpera kilkutygodniowa przerwa od futbolu.

Były zawodnik Athletico Paranaense wystąpił we wtorkowym starciu Realu Betis z Mallorcą (1:2) i przebywał na boisku do 69. minuty. W środę klub opublikował oświadczenie na temat kontuzji Brazylijczyka. – Po badaniach przeprowadzonych przez klubowy sztab medyczny u Vitora Roque potwierdzono skręcenie więzadła wewnętrznego w stawie skokowym w lewej nodze – czytamy.

Dokładna data powrotu do pełnej sprawności nie została podana. Pojawiają się doniesienia, które sugerują, że 19-letni Roque ma odpoczywać w okresie około dwóch tygodni. To wskazuje, że będzie gotowy do gry po październikowej przerwie na reprezentacje.

🚑 PARTE MÉDICO | Vitor Roque sufre un esguince de bajo grado del ligamento interno de su tobillo izquierdo 😞🆙



¡Mucho ánimo, Vitor! 💪 — Real Betis Balompié 🌴💚 (@RealBetis) September 25, 2024

Utalentowany Brazylijczyk strzelił już gola w nowych barwach. Roque pokonał bramkarza Leganes w ramach 5. kolejki La Liga. Obecnie Real Betis zajmuje 11. miejsce i w czwartek zmierzy się z Las Palmas.