Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Wojciech Szczęsny

Wojciech Szczęsny o krok od Barcelony. Potwierdził rozmowy

Wojciech Szczęsny wznowi karierę piłkarską i podpisze roczny kontrakt z Barceloną – informują zgodnie światowe media. Jak ujawnił Tomasz Włodarczyk z portalu “Meczyki.pl”, 34-letni bramkarz już w czwartek przejdzie testy medyczne, a jeśli badania nie wykażą niczego niepokojącego, to golkiper dołączy do zespołu Roberta Lewandowskiego.

Kilkadziesiąt minut przed pojawieniem się tych rewelacji były zawodnik Juventusu w krótkim wywiadzie udzielonym katalońskiej prasie zabrał głos na temat potencjalnego transferu do Barcy. Wychowanek Agrykoli Warszawa potwierdził wówczas trwające jeszcze negocjacje, które zgodnie z najnowszymi doniesieniami ostatecznie miały szczęśliwy finał.

– Tak, rozważam dołączenie do Barcelony. Prowadzimy rozmowy. Rozumiem sytuację, w jakiej znalazł się klub po urazie Marca-Andre ter Stegena. Myślę, że byłoby brakiem szacunku z mojej strony, gdybym nie rozważył tej opcji – powiedział były reprezentant Polski w rozmowie z katalońskim dziennikiem “SPORT”, cytowany przez Fabrizio Romano.

Wojciech Szczęsny przeniesie się do drużyny Blaugrany, żeby zastąpić poważnie kontuzjowanego Marca-Andre ter Stegena. Niemiec będzie pauzował nawet 7-8 miesięcy, co zmusiło włodarzy Barcy do działań na rynku. Polski bramkarz jest wolnym agentem, a to oznacza, że może wzmocnić szeregi lidera hiszpańskiej La Ligi po zamknięciu okienka.

84-krotny reprezentant Biało-Czerwonych o miejsce w wyjściowym składzie Barcelony będzie rywalizował z Inakim Peną. Nasz rodak powinien jednak być pierwszym wyborem Hansiego Flicka, z racji na dużo większe doświadczenie od młodszego Hiszpana.