Szczęsny coraz bliżej Barcelony. “To się dzieje” [NASZ NEWS]

ZUMA Press Inc/Alamy Na zdjęciu: Wojciech Szczęsny

Szczęsny porozumiał się z Juventusem

Świat piłki od dwóch dni żyje nadchodzącym transferem Wojciecha Szczęsnego do Barcelony. I choć w trakcie ostatnich kilkudziesięciu godzin było trochę niepewności, to według informacji Goal.pl wszystko zmierza w dobrym kierunku. Jak słyszymy, osiągnięto już też porozumienie z Juventusem na temat rekompensaty.

Szczęsny podpisze umowę z Barceloną na rok, a według hiszpańskich mediów zarobi za ten okres około 3 mln euro. Jeśli te informacje się ostatecznie potwierdzą, to będzie to koniec bardzo krótkiej emerytury polskiego bramkarza. Oznaczać również będzie, że Szczęsny zagra już w kolejnym wielkim klubie. Po Arsenalu, Romie i Juventusie nadchodzi czas na nową ligę i jeden z najbardziej legendarnych klubów świata piłki.



Przypomnijmy, że ten transfer jest możliwy dzieki pechowi Marca ter Stegena. Niemiec doznał kontuzji wykluczającej go na wiele miesięcy. Stąd nagła potrzeba sprowadzenia do Barcelony topowego bramkarza. I choć niektórzy przekonywali, że raz podjętej decyzji Wojtek już nie zmieni, to prawda okazała się inna. Nie jest to jednak tak naprawdę aż taką niespodzianką, bo Szczęsny wcześniej podkreślał (tuż zanim ogłosił odejście), że gdyby trafiło się “coś super”, to na pewno taką propozycję przemyśli. Przemyślał i powiedział Barcelonie “tak”. “To się naprawdę dzieje” – usłyszeliśmy dziś po południu od osoby bardzo dobrze zorientowanej w temacie.