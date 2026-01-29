Vinicius Junior opublikował ten wpis i wszystko się zmieniło na gorsze

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Vinicius Junior

Vinicius zapowiedział powrót na szczyt. Rzeczywistość jest inna

Vinicius Junior po przegranej walce o Złotą Piłkę w 2024 roku zapowiedział wielki powrót na szczyt. Jego słowa szybko stały się viralem, ale z perspektywy czasu coraz częściej są mu wyciągane jako argument przeciwko niemu. Wraz z nierówną formą Brazylijczyka narracja wokół gwiazdy Realu Madryt zaczęła się wyraźnie pogarszać.

Brazylijczyk po gali Złotej Piłki 2024 napisał w serwisie X: „Zrobię to dziesięć razy lepiej, jeśli będzie trzeba. Oni nie są gotowi”, dając do zrozumienia, że jeszcze wielokrotnie pokaże swoją klasę. Tymczasem obecny sezon nie przynosi potwierdzenia tych zapowiedzi. Vinicius miewa dobre momenty, ale znacznie częściej jest krytykowany za słabsze występy i brak regularności.

Co więcej, przy każdej porażce Realu Madryt lub nieudanym meczu skrzydłowego kibice masowo wracają do jego pamiętnego wpisu, oznaczając go polubieniami i udostępnieniami. Po ostatniej przegranej z Benficą licznik reakcji pod tweetem przekroczył już 1,5 miliona polubień, co tylko pokazuje, jak bardzo słowa sprzed roku zaczęły obracać się przeciwko samemu zawodnikowi.