Thibaut Courtois w kwietniu miał wrócić do gry po zerwaniu więzadła krzyżowego

Belgijski bramkarz naderwał jednak łąkotkę w drugiej nodze i dłużej poczeka na powrót

31-letni golkiper ponowne treningi najwcześniej ma wznowić za dwa miesiące

Thibaut Courtois wypada na kolejne dwa miesiące

Thibaut Courtois może mówić o sporym pechu. 102-krotny reprezentant Belgii już wracał do pełni zdrowia po tym, jak zerwał więzadło krzyżowe w kolanie, ale na treningu uszkodził łąkotkę w drugiej nodze. To oznacza, że czeka go dłuższa przerwa.

Real Madryt poinformował, że 31-letni bramkarz w środę przeszedł operację, a według Aranchy Rodriguez do gry będzie mógł powrócić dopiero za minimum dwa miesiące. Wszystko więc wskazuje na to, że mierzący 200 centymetrów wzrostu golkiper nie zagra już w aktualnym sezonie.

W tym momencie nie wiadomo, czy Thibaut Courtois pojedzie na Mistrzostwa Europy 2024, które zaplanowano na okres 14 czerwca – 14 lipca.