Według mediów latem może dojść do rewolucji kadrowej w Realu Madryt. Z klubem ma pożegnać się wielu piłkarzy, na których miejsce przyjdą gwiazdy. Cadena Ser wskazuje, że pierwsi w kolejce do opuszczenia Madrytu są Hazard, Isco i Odriozola.

Nadchodzi lato, powiało zmianami

Carlo Ancelotti w tym sezonie jest jednym z najrzadziej w lidze rotujących trenerów. Włoch korzysta raczej z grupy kilkunastu zaufanych piłkarzy, podczas gdy wielu zawodników niemal na stałe jest przyspawanych do ławki rezerwowych. Trudno jednak krytykować taktykę, która jak na razie sprawdza się. Real prowadzi w La Liga ze sporą przewagą nad drugą w tabeli FC Barceloną.

Klub planuje latem pozbyć się wielu zbędnych piłkarzy. Od kilku tygodni w tej grupie wymienia się: Marcelo, Bale’a, Isco, Hazarda, , czy Ceballosa. Według radia Cadena Ser, priorytetem dla Królewskich jest pozbycie się trzech piłkarzy. Dziennikarze wymieniają w tej grupie Edena Hazarda, Isco i Alvaro Odriozolę.

Kontrakt Hazarda mocno obciąża limity płacowy klubu, a Belg rzadko jest zdrowy i gotowy do gry. W kwietniu przeszedł operację kolana, która wykluczyła go z gry już do końca sezonu. Królewscy chcieliby pozbyć się 31-latka i są gotowi wprost zaoferować mu transfer do innego klubu. Niechętny do takiego ruchu jest skrzydłowy, który wolałby zostać i powalczyć o miejsce w składzie w przyszłym sezonie.

Drugi w kolejce do odejścia jest Isco. Hiszpan bardzo rzadko dostaje od Ancelottiego szanse, a jego kontrakt wygasa wraz z końcem sezonu. Los Blancos nie zamierzają go przedłużać, dlatego w przyszłym sezonie w Madrycie już go nie zobaczymy. Podobnie jak Garetha Bale’a i Marcelo, których umowy również kończą się w czerwcu. Pozyskaniem Isco zainteresowana jest Sevilla.

Zarząd Realu mocno liczy na to, że Fiorentina zdecyduje się wykupić latem Alvaro Odriozolę. Hiszpan rozgrywa całkiem niezły sezon w barwach Violi, a Królewscy oczekiwaliby za niego około 30 milionów euro. Nie zamykają się jednak na możliwość ponownego wypożyczenia piłkarza. Wówczas nalegali by już na pełne pokrycie przez Włochów pensji Odriozoli. Obecnie połowę wynagrodzenia obrońcy pokrywają Los Blancos.

🚨🥇| Real Madrid are open to selling Alvaro Odriozola in the summer for €30m. @PacojoSER pic.twitter.com/Im2AHrzIp5 — Madrid Xtra (@MadridXtra) April 8, 2022

Zdaniem hiszpańskich mediów Florentino Perez zamierza latem ruszyć nie tylko po Kyliana Mbappe i Erlinga Haalanda, ale także środkowego pomocnika. Podstawowi piłkarze tej formacji pokroju Modricia, czy Kroosa są już doświadczeni i klub chciałby powoli odmładzać już tę formację. Na celowniku klubu znajduje się wielki talent AS Monaco – Aurelien Tchouameni.

