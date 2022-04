Pressfocus Na zdjęciu: Eden Hazard

Eden Hazard jest wypychany z Madrytu. Real chce wypożyczyć Belga i niewykluczone, że znalazł kolejnego chętnego na wypożyczenie.

Zwiększa się grono zainteresowanych wypożyczeniem Edena Hazarda

Belg nie jest mile widziany w Realu Madryt

31-latek może w nowym sezonie zagra w drużynie ze swoim bratem

Bracia Hazard mogą zagrać w jednej drużynie

Prawie trzy lata temu Real Madryt zdecydował się wyłożyć fortunę na Edena Hazarda, który miał sprawić, że kibice przestaną tęsknić za Cristiano Ronaldo. Uczucie to tylko się pogłębiło, ponieważ Belg okazał się jedną z największych wtop transferowych w wykonaniu aktualnego lidera La Ligi.

Pobyt Hazarda w stolicy Hiszpanii to wieczne oczekiwania na to, aż Belg wyleczy kontuzje, a tych zdecydowanie nie brakowało. Sporo zastrzeż można mieć również do jego formy fizycznej. Te oraz wiele innych czynników powoduje, że Real ma dość 31-latka i pragnie pozbyć się go jak najszybciej.

Nierealnym marzeniem Królewskich jest spieniężenie Hazarda. Z racji na jego brak rytmu meczowego oraz ogromne kłopoty zdrowotne sprzedaż Belga najpewniej nie dojdzie do skutku. Być może Realowi uda się wypożyczyć piłkarza. Zainteresowane są ekipy z Premier League na czele z Chelsea, czyli jego byłym zespołem. Media informowały również o Arsenalu i Newcastle.

Ciekawą wiadomość poznaliśmy dzięki Cadena Ser. Do grona chętnych na wypożyczenie Hazarda dołączył klub z Bundesligi, a konkretnie Borussia. Real ma dobre relacje z BVB, co zwiększa szansę na realizację transferu. W Dortmundzie 31-latek miałby możliwość grania ze swoim młodszym bratem, Thorganem.

