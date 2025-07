Ter Stegen w końcu przemówił. Tak wyglądają jego relacje z Barceloną

ddp media GmbH / Alamy Na zdjęciu: Marc-Andre ter Stegen

Moje relacje z Barceloną są dobre – przekonuje Ter Stegen

FC Barcelona jeszcze przed startem przygotowań do sezonu 2025/2026 podjęła decyzję, że Marc-Andre ter Stegen trafi na listę transferową. Hansi Flick wraz ze sztabem szkoleniowym nie wiąże przyszłości z bramkarzem reprezentacji Niemiec. Mimo to wszystko wskazuje na to, że w najbliższym czasie 33-latek nie zmieni klubu. Wszystko za sprawą decyzji, jaką niedawno podjął.

Ter Stegen postanowił, że podda się operacji kręgosłupa. Po zabiegu przerwa w grze ma potrwać od trzech do nawet pięciu miesięcy. W związku z tym na ten moment żaden transfer nie wchodzi w grę. Zaistniała sytuacja tylko dolała oliwy do ognia, ponieważ hiszpańskie media rozpisują się o napiętych relacjach na linii klub – zawodnik.

W poniedziałek bramkarz udał się do Bordeaux we Francji, gdzie przejdzie operacje. Na lotnisku odpowiedział na pytanie dziennikarza katalońskiego Sportu o relacje z Barceloną. O dziwo Ter Stegen przyznał, że jego stosunki z Dumą Katalonii są dobre.

– Moje relacje z Barceloną są dobre – powiedział Marc-Andre ter Stegen przed kamerami dziennika Sport.

Z kolei dziennik AS poinformował, że bramkarz poleciał do Francji tylko ze swoją dziewczyną. Ter Stegen nie chciał, żeby ktoś z klubu towarzyszył mu w drodze do Bordeaux. Javi Miguel sugeruje, że to dowód na to, że relacje między piłkarzem a klubem są chłodne.