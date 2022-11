Pressfocus Na zdjęciu: Gerard Pique

Sobotni mecz FC Barcelony był niezwykle ważny dla Gerarda Pique, który zdecydował się na zakończenie kariery. Duma Katalonii wygrała 2:0 i uhonorowała swoją legendę. 35-latek po spotkaniu zdecydował się przemówić do kibiców zgromadzonych na Camp Nou.

Gerard Pique po meczu z Almerią zakończył piłkarską karierę

Piłkarze Dumy Katalonii uhonorowali go

Hiszpan po końcowym gwizdku arbitra wygłosił do kibiców przemowę

Koniec kariery Pique to koniec pewnej ery FC Barcelony

Gerard Pique zdecydował się na zakończenie kariery piłkarskiej po meczu z Almerią. Decyzja Hiszpana była ogromnym zaskoczeniem zarówno dla klubu, jak i kibiców. 35-latek w tym sezonie był mocno krytykowany, a jego pijar po rozstaniu z Shakirą nie był najlepszy. Wszystko to jednak zeszło na drugi plan przy okazji sobotniej rywalizacji.

FC Barcelona wygrała pewnie 2:0, a Hiszpan został godnie pożegnany. Już na boisko piłkarze Dumy Katalonii wybiegli w specjalnie przygotowanych na tę okazję koszulkach. Po ostatnim gwizdku sędziego podrzucali do góry obrońcę, który przemówił później do kibiców zgromadzonych na Camp Nou. Środkowy obrońca nie mógł powstrzymać łez wzruszenia.

– Na początek bardzo dziękuję wszystkim kolegom, sztabowi, fizjoterapeutom, pracownikom, zarządowi. W życiu, kiedy się starzejesz, zdajesz sobie sprawę, że czasem kochać to pozwolić odejść. Myślę, że przy związku o takiej pasji i miłości jak między Barceloną i mną nadszedł czas, żeby dać sobie trochę przestrzeni, trochę powietrza. Jestem pewien, że w przyszłości wrócę. To nie jest pożegnanie, ponieważ odszedłem już w wieku 17 lat, a potem wróciłem. Wtedy też uważałem, że to był odpowiedni czas, żeby dać sobie trochę przestrzeni. Mój dziadek uczynił mnie socio, kiedy się urodziłem. Tu się urodziłem i tutaj umrę. Visca el Barca! – powiedział Pique zalany pod koniec łzami.

Media hiszpańskie przekazały, że stoper zrzekł się 30 milinów euro pensji, które przysługiwały mu jeszcze z kontraktu. W ten sposób chciał pomóc będącemu w trudnej sytuacji klubowi. Dzięki temu Barca zimą będzie miała do dyspozycji dodatkowe środki na transfery.

