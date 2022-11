PressFocus Na zdjęciu: Ousmane Dembele

Barcelona zwyciężyła rezultatem 2:0 nad Almerią w meczu w ramach 13. kolejki La Ligi. Autorami bramek byli Ousmane Dembele oraz Frenkie de Jong.

Barcelona w pierwszej połowie nie mogła skruszyć muru, jakim otoczyła się Almeria

W drugiej części gry sytuacja wyglądała zgoła odmiennie i byliśmy świadkami dwóch goli

Na listę strzelców wpisali się Dembele i De Jong, a Lewandowski nie wykorzystał karnego

Barcelona bardzo szybko mogła objąć prowadzenie w meczu z Almerią, ponieważ w szóstej minucie po zagraniu ręką przez Kaiky’ego sędzia podyktował rzut karny. Przed szansą stanął Robert Lewandowski, który niespodziewanie pomylił się z jedenastu metrów i nieznacznie przestrzelił. Piłka odbiła się bowiem od zewnętrznej części słupka. “Duma Katalonii” cały czas atakowała, ale nie mogła znaleźć drogi do bramki. Kilka okazji zmarnowali znani z nie najlepszej skuteczności Ferran Torres czy Ousmane Dembele. Swoją szansę po uderzeniu głową miał także Gerard Pique, dla którego było to ostatnie spotkanie w karierze na Camp Nou. Goli jednak wciąż nie widzieliśmy. W 28. minucie Almeria stanęła przed doskonałą szansą za sprawą Ramazaniego, który wykorzystał błąd Frenkiego de Jonga. Marc-Andre ter Stegen po raz kolejny udowodnił, że wrócił do najlepszej dyspozycji, ponieważ uchronił swoją ekipę przed stratą bramki. W 30. minucie bliski gola znów był Ferran Torres, który później zepsuł jeszcze kilka dogodnych okazji. Następnie swoje szanse zmarnowali Ousmane Dembele oraz Frenkie de Jong.

W drugiej połowie meczu podopieczni Xaviego Hernandeza wreszcie się odblokowali i już w 48. minucie objęli prowadzenie. Znakomitą akcję w końcu popisał się Ousmane Dembele, któremu asystował Sergio Busquets. Francuz poradził sobie z obrońcami i dokładnym strzałem pokonał Fernando Martineza. Bramka drużyny gości wreszcie została odczarowana. W 58. minucie źle zachował się Dembele, który co prawda oszukał bramkarza, ale miał problem z końcową finalizacją. W 62. minucie na 2:0 podwyższył Frenkie de Jong, który dobił strzał Ansu Fatiego. Młody Hiszpan wprowadził sporo jakości do zespołu prowadzonego przez Xaviego Hernandeza i po podaniu “Lewego” zdobył nawet bramkę na 3:0, lecz był na spalonym, przez co arbiter musiał anulować to trafienie. Nie było to najlepsze spotkanie w wykonaniu Roberta Lewandowskiego. Polski napastnik w pierwszej części gry zmarnował rzut karny i nie miał zbyt wielu okazji w tym meczu. W 84. minucie cały stadion wstał i oklaskiwał schodzącego z boiska Gerarda Pique, który niedawno ogłosił zakończenie kariery. Barcelona – Almeria 2:0.

“Duma Katalonii” tym samym przynajmniej tymczasowo awansowała na pierwszą pozycję w La Lidze. Real Madryt w poniedziałek zagra z Rayo Vallecano i postara się wrócić na fotel lidera.