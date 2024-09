Sergi Samper dla Goal.pl: Pytałem polskich kolegów o Szczęsnego. Odpowiedź jest jasna [WYWIAD]

PA Images/Maciej Rogowski/Alamy Na zdjęciu: Sergi Samper i Wojciech Szczęsny

Sergi Samper przyznaje, że transfer Szczęsnego to głośny temat w szatni Motoru

Ujawnia co mówili o bramkarzu polscy piłkarze

Mówi co będzie sukcesem Barcelony w tym sezonie Ligi Mistrzów

Sergi Samper od tego sezonu jest piłkarzem Motoru Lublin. Były piłkarz Barcelony, uznawany kiedyś za jej wielką nadzieję, podobnie jak inni, mocno śledzi postępy związane z transferem Wojciecha Szczęsnego do tego klubu. Samper przyznaje, że pytał kolegów z drużyny o polskiego bramkarza. Co od nich usłyszał? O tym opowiedział w rozmowie z Goal.pl.

“Czuję, że dzieje się coś ważnego dla polskiego futbolu”

W Polsce głośno o nadchodzącym transferze Wojciecha Szczęsnego. Dociera do ciebie jak ważny to temat dla polskich kibiców?



Tak, jak najbardziej. Czuję tu dookoła, że dzieje się coś bardzo ważnego dla polskiego futbolu. Oczywiście sam, jako kibic Barcelony, śledziłem doniesienia o Szczęsnym. W sumie szybko to poszło. Od pierwszych informacji o tym, że to może nastąpić do takich newsów, że to przesądzone nie minęło wiele czasu. Oczywiście, był to też temat w moim obecnym klubie, Motorze. I choć z reguły jeśli chodzi o Barcelonę, to ja dostawałem od nich pytania, to w tym przypadku było odwrotnie.



Co przez to rozumiesz?



To ja zacząłem pytać kolegów o Szczęsnego. Bo przecież polscy piłkarze znają go o wiele lepiej ode mnie. Oczywiście, pamiętam go z Arsenalu i tak dalej, ale i tak Polak będzie miał wiekszą wiedzę o nim. No i usłyszałem same dobre rzeczy. Koledzy z klubu przekonują, że to super bramkarz, że da sobie radę w Barcelonie, że nie mają co do tego żadnych wątpliwości. Twierdzą, że Barcelona dokonuje bardzo dobrego wyboru. Oczywiście, nie wiem w jakiej formie fizycznej jest obecnie Szczęsny, zakładam, że będzie potrzebował trochę czasu, aby odzyskać top dyspozycję, ale po rozmowach z kolegami z klubu jestem spokojny, że to dobry wybór.

Szczęsny czy Navas? Samper nie ma wątpliwości

Alternatywą był Keylor Navas. Na kogo byś postawił?



Na Szczęsnego. Według mnie przyjście Navasa nie byłoby dobrym pomysłem. Wydaje mi się, że zbyt wiele lat spędził w Realu Madryt, zbyt ważnym ogniwem tego klubu był, aby kibice Barcelony przyjęli go ciepło. Również pod tym względem Szczęsny jest lepszym rozwiązaniem. Bo nie ma tego “obciążenia” co Navas.



A czy Barcelona w ogóle potrzebuje nowego bramkarza?



Myślę, że tak. Bo po kontuzji ter Stegena została tak naprawdę z jednym, reszta to młodziaki. A sezon jest długi, walka na różnych frontach. Dlatego tak, uważam, że potrzebuje.



Barcelona zaliczyła perfekcyjny start, 21 punktów w 7 meczach. Zaskoczyło cię to?



Na pewno jest się z czego cieszyć. Ale też za wcześnie byłoby ogłosić Barcelonę faworytem do tytułu. Niemniej sporo wątpliwości zostało rozwianych. A przecież były takie po tym jak wzmocnił się Real. Głównie mam na mysli przyjście Kyliana Mbappe. Ale Barcelona udowadnia, że spokojnie może rywalizować o szczyt tabeli. Oby tak dalej.

Liga Mistrzów? Ćwierćfinał to minimum

A co powiesz o Lewandowskim? 7 goli w 7 meczach…



Super początek. Myślę, że to też bierze się z tego, że inni grają lepiej. A gdy cały zespół dobrze funkcjonuje, to i Lewandowskiemu jest łatwiej. I z tego korzysta. Super. Oby tak dalej.



W La Liga wiadomo – celem Barcelony musi być tytuł. A w Lidze Mistrzów?



Uff, trudne pytanie. Ale myślę, że ćwierćfinał to minumum.



Lewandowski ma 94 gole w Lidze Mistrzów. Przed Barceloną co najmniej 8 meczów w fazie grupowej. Polak dobije w tym sezonei do setki, czy za trudne?



Dobije. Nie mam wątpliwości.



A kto królem strzelców w La Liga? Lewandowski, Mbappe czy ktoś inny?



Jeśli ominą go kontuzje, to Lewandowski!