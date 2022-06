Pressfocus Na zdjęciu: Antonio Ruediger

Antonio Ruediger udzielił wywiadu po raz pierwszy od czasu przenosi z Chelsea do Realu Madryt. Defensor przyznał, że wybierał jedynie pomiędzy pozostaniem w The Blues, a przenosinami do Madrytu. 20 czerwca nastąpi jego oficjalna prezentacja.

Antonio Ruediger zdecydował się na przenosiny do Realu Madryt

Kibice wiele obiecują sobie po transferze tak utalentowanego stopera

Niemiec przyznał, że wybierał tylko pomiędzy dwoma klubami

W La Liga Ruediger jeszcze nie grał

Po pięciu sezonach spędzonych w Chelsea Londyn, Antonio Ruediger uznał, że czas na zmiany w jego życiu i zdecydował się na odejście z klubu. Defensor wybrał Real Madryt, w którym do spółki z Ederem Militao stworzy prawdopodobnie parę środkowych stoperów. Jak przyznał w rozmowie z dziennikiem Marca, transfer do tak silnego i utytułowanego zespołu przyprawia go o dumę.

– Jestem bardzo dumny i w tym momencie ciągle nie zdaję sobie sprawy, ile to wszystko znaczy, bo ciągle nie byłem w Madrycie. Pojadę tam całą rodziną po zakończeniu zgrupowania Niemiec i myślę, że wtedy zacznę naprawdę rozumieć, co znaczy ten transfer do Realu Madryt – zaczął.

I'm proud to announce that I'll be joining @RealMadrid 🙏🏾💪🏾🙌🏾 I'm super excited for all the challenges ahead and can't wait to play my first games for this huge club. #HalaMadrid #AlwasyBelieve #Hustle pic.twitter.com/zol5Z0NJbe — Antonio Rüdiger (@ToniRuediger) June 2, 2022

– W tym okresie to prawda, że miało miejsce wiele rozmów, ale jeśli mam być szczery, rozważałem jedynie Real lub Chelsea. To, co powiem tego dnia madridistas i moim kolegom, jest dla mnie bardzo łatwe i mogę powiedzieć to już teraz. Oddam serce w każdym meczu i w każdej sytuacji. To mogę obiecać. Dam z siebie 100% każdego dnia – dodał.

Z Realem Madryt Ruediger podpisał czteroletni kontrakt, w ramach którego będzie zarabiał 9 milionów euro rocznie. Dodatkowo otrzyma osiem milionów euro jako bonus za podpis, co po rozbiciu na cztery lata da ostatecznie pensję wynoszącą jedenaście milionów euro netto za sezon.

