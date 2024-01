fot. Imago / Jose Luis Contreras Na zdjęciu: Piłkarze Realu Madryt

Real Madryt według najnowszych doniesień mediów nie planuje pozyskać tej zimy nowego obrońcy

Marca przekonuje, że władze Królewskich nie czują potrzeby kupowania lub wypożyczania nowego defensora

Eder Militao i David Alaba mają wrócić do gry do końca marca po kontuzjach

Real Madryt nie zakontraktuje nowego obrońcy

Real Madryt na przerwę świąteczno-noworoczną udał się w dobrych nastrojach, znajdując się na pozycji lidera La Liga. Stołeczna ekipa jest jednocześnie na dobrej drodze do tego, aby wywalczyć mistrzostwo Hiszpanii.

Marca przekazała natomiast najnowsze doniesienia na temat planów hiszpańskiej ekipy. Źródło przekonuje, że po przeanalizowaniu rynku transferowego, Real nie będzie tej zimy kupować i wypożyczać nowego defensora. Sytuacja może się jednak zmienić, jeśli w drużynie pojawią się nowe kontuzje.

Na dzisiaj natomiast władze klubu nie czują potrzeby wzmocnienia zespołu, licząc na to, że trzech defensorów w kadrze nie jest powodem do paniki. Aktualnie brani pod uwagę do gry na środku obrony są: Antonio Rudiger, Nacho Fernandez, a także Aurelien Tchouameni. Ostatni z wymienionych wyraził gotowość do gry w obronie, gdy został o to pytany przez Carlo Ancelottiego. Tajemnicą poliszynela jest jednak to, że Francuzowi się takie rozwiązanie nie podoba.

Jeśli natomiast zajdzie taka potrzeba, Real wykorzysta w środku obrony młodych zawodników lub zawodników z innych pozycji. Stołeczny klub spodziewa się, że kontuzjowani Eder Militao i David Alaba powrócą do zdrowia do końca marca.

