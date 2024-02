Real może zagrać w hicie bez kluczowego napastnika

IMAGO / Ruben Albarran Na zdjęciu: Vinicius Jr

Vincius Junior może stracić mecz z Gironą

Byłoby to spore osłabienie Realu

Decyzja w tej sprawie zapadnie na dniach

Real Madryt bez Viniciusa Juniora?

Vinicius Junior nabawił się urazu szyi przed niedzielnym meczem z Atletico Madryt. Ostatecznie napastnik przesiedział zawody na ławce rezerwowych, ale dziennikarze zauważyli, że w pewnym momencie się rozgrzewał.

Nie jest jednak powiedziane, że Brazylijczyk będzie gotowy na kolejny niezwykle ważny pojedynek z Gironą. Zdaniem dziennika Marka kluczowe będą najbliższe dni i późniejsze badania medyczne. Vinicius nie wraca na razie do treningów.

Niejasne jest także to czy zdolny do gry będzie Antonio Rudiger. Zawodnik ten wypadł w niedzielę ze składu z powodu stłuczenia uda. Ostatnie sygnały z klubu wskazują jednak na to, że piłkarz ten może wykurować się na Gironę.

Dziennikarze donoszą natomiast, że niezagrożony jest występ w najbliższym meczu Eduardo Camavingi.

Real przystąpi do hitu La Liga z pozycji lidera, mając dwa punkty przewagi nad Gironą.