Real Madryt wygrywa końcówki. Ancelotti wskazał decydujący czynnik

Real Madryt pokonał Las Palmas 2:1 po golu w końcówce spotkania. To nie pierwsza taka sytuacja w ostatnim czasie. Carlo Ancelotti wskazał decydujący czynnik.

IMAGO / Cesar Cebolla Na zdjęciu: Carlo Ancelotti

Real Madryt wygrał w 22. kolejce LaLiga

Królewscy pokonali Las Palmas po golach w drugiej połowie

Carlo Ancelotti wskazał decydujący czynnik

Real Madryt błyszczy w drugich połowach. Ancelotti skomentował wygraną z Las Palmas

Real Madryt znów stał się samodzielnym liderem LaLiga po pokonaniu Las Palmas 2:1. Królewscy nie byliby sobą, gdyby nie dostarczyli swoim kibicom kolejnej dawki emocji w końcówce. Ostatecznie Los Blancos zwyciężyli po trafieniu Aureliena Tchouameniego w 84. minucie spotkania.

Carlo Ancelotti na pomeczowej konferencji prasowej przyznał, że taka dyspozycja w drugich połowach wynika z jakościowej kadry.

– To narzędzie, które mamy dzięki zmotywowanej ławce rezerwowych. Każdy wnosi duży wkład, wchodząc na boisko. Nie zawsze jest to możliwe, ale czasami tylko to nam pozostaje. Patrzę na ławkę rezerwowych i mam szansę zmienić dynamikę gry – ocenił.