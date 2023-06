Real Madryt poinformował o przedłużeniu umowy z Danim Ceballosem. Zawodnik do samego końca nie był pewien swojej roli w zespole, ale ostatecznie zdecydował się przedłużyć współpracę aż do 2027 roku.

IMAGO / Cesar Cebolla Na zdjęciu: Dani Ceballos

Real Madryt przedłużył umowę z Danim Ceballosem

Na wiosnę minionego sezonu rola Hiszpana w zespole wzrosła, ale obawiał się o liczbę minut na boisku po transferze Jude’a Bellinghama

Pomocnik podpisał kontrakt do 2027 roku, a klub nieznacznie podwyższył jego zarobki

Ceballos odrzucił korzystniejsze oferty i związał się z Realem na dłużej

Dani Ceballos trafił do Realu Madryt w 2017 roku. Miał jednak wielki problem z zadomowieniem się w wyjściowym składzie. Po dwóch latach odszedł na dwa sezony do Arsenalu, gdzie również nie sprostał oczekiwaniom. Pierwsza kampania po powrocie na Santiago Bernabeu również nie zachwyciła, ale już zakończony niedawno sezon 2022/2023 okazał się dla Hiszpana przełomowy. Znacznie częściej pojawiał się na boisku, a do tego – zwłaszcza zimą – bywał kluczowy dla wyników meczów.

Umowa Ceballosa z Królewskimi wygasała wraz z końcem czerwca. Klub zaproponował mu nową umowę, na mocy której jego pensja wzrosłaby tylko nieznacznie. 26-latek miał oferty z Atletico Madryt, Interu Mediolan, Bayernu Monachium, a także Arabii Saudyjskiej i Kataru. Długo bił się z myślami, bo zależało mu na regularnej grze. Ostatecznie, jednak, Carlo Ancelotti go przekonał. To właśnie Włoch naciskał na klub w sprawie przedłużenia współpracy z pomocnikiem. Trener uznaje to za kluczowy ruch w kontekście odejścia Marco Asensio. W piątek Los Blancos poinformowali, że oficjalnie doszli do porozumienia ze swym podopiecznym. Podpisał on kontrakt na kolejne cztery lata, czyli do 2027 roku.

Ceballos w minionym sezonie rozegrał 46 spotkań we wszystkich rozgrywkach. Zanotował w nich gola i dziewięć asyst.

Zobacz też: Wymiana na linii FC Barcelona – Inter coraz realniejsza.