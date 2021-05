Real Madryt w oficjalnym komunikacie potwierdził, że Zinedine Zidane zdecydował się na odejście z klubu i nie poprowadzi drużyny w kolejnym sezonie. Na razie nazwisko jego następcy nie jest znane.

Real Madryt opublikował oficjalny komunikat, w którym potwierdził, że Zinedine Zidane zdecydował się na rezygnację ze stanowiska trenera pierwszego zespołu.

Królewscy na razie nie ogłosili nazwiska nowego trenera

Na liście kandydatów do zastąpienia Zidane’a jest kilku szkoleniowców. Według Bilda jedną z rozważanych kandydatur jest Joachim Loew.

Oficjalny komunikat Realu Madryt ws. Zidane’a

O odejściu francuskiego szkoleniowca z zespołu Królewskich mówiło się już od jakiegoś czasu. Zidane miał być zmęczony intensywnym sezonem i brakowało mu motywacji do dalszej pracy. W środowy wieczór o podjęciu przez szkoleniowca decyzji o odejściu poinformował dziennikarz Fabrizio Romano, a w czwartek doczekaliśmy się w tej sprawie oficjalnego komunikatu.

“Real Madryt CF informuje, że Zinedine Zidane postanowił zakończyć swoją obecną kadencję jako trener naszego klubu. Nadszedł czas, aby uszanować jego decyzję i okazać naszą wdzięczność za jego profesjonalizm, poświęcenie i pasję przez te wszystkie lata, a także za co, co jego osoba reprezentuje dla Realu Madryt” – czytamy w oficjalnym komunikacie klubu.

“Zidane jest jedną z wielkich postaci Realu Madryt, a jego legenda wykracza poza to, kim był jako trener i zawodnik dla naszego klubu. Wie, że jest w sercu madryckiego świata i że Real Madryt jest i zawsze będzie jego domem” – dodano.

Zidane zakończył tym samym swój drugi okres w klubie ze stolicy Hiszpanii w roli trenera pierwszego zespołu. 48-letni szkoleniowiec w latach 2016-2018 poprowadził drużynę do jednego mistrzowskiego tytułu i aż trzech triumfów w rozgrywkach Ligi Mistrzów. Po kilkumiesięcznej przerwie wrócił do pracy z zespołem w marcu 2019 roku i zdobył z nim kolejne mistrzostwo Hiszpanii. Ostatni sezon nie było już tak udany dla prowadzonej przez niego drużyny, która nieustannie zmagała się z dużymi problemami kadrowymi. Ostatecznie Real Madryt zakończył rozgrywki na drugim miejscu w tabeli.

Kto zostanie nowym trenerem Realu Madryt?

Na razie nie poznaliśmy nazwiska następcy Zinedine’a Zidane’a, ale decyzji w tej kwestii możemy spodziewać się w nadchodzących dniach. Do niedawna najczęściej z objęciem posady trenera Realu Madryt łączony był Massimiliano Allegri, ale wszystko wskazuje na to, że temat jest nieaktualny. Według medialnych doniesień włoski szkoleniowiec w najbliższych godzinach zostanie ponownie ogłoszony trenerem Juventusu, gdzie zastąpi Andreę Pirlo.

Jak informuje Bild na poważnego kandydata wyrósł Joachim Loew, który po zakończeniu Euro 2020 zakończy pracę z reprezentacją Niemiec, a jego następcą zostanie Hansi Flick. Inną opcją pojawiającą się w przestrzeni medialnej jest Antonio Conte, który w środę rozwiązał swój kontrakt z Interem Mediolan, po tym jak poprowadził go do pierwszego od kilkunastu lat mistrzowskiego tytułu. Zatrudnieniem Włocha poważnie zainteresowany jest także Tottenham Hotspur, który ma go kusić bardzo lukratywną ofertą.

