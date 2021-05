Massimiliano Allegri obejmie Juventus. Pirlo kończy pracę w Turynie

Massimiliano Allegri miał zostać nowym trenerem Realu Madryt. Tymczasem świat obiegła informacja, że włoski szkoleniowiec wróci do Juventusu. Dobrze poinformowany Gianluca Di Marzio twiedzi, że do ustalenia pozostały jedynie warunki umowy.

Massimiliano Allegri o krok od zostania trenerem Juventusu

Oznacza to, że Andrea Pirlo nie poprowadzi już turyńczyków

Krótka przygoda Pirlo

8 sierpnia 2020 roku Andrea Pirlo został zatrudniony w roli pierwszego szkoleniowca Juventusu. Były zawodnik Bianconerich zastąpił na tym stanowisku Maurizio Sarriego. Włodarze byli bowiem rozczarowani jego pracą.

Pirlo miał odmienić Juventus. Uwierzono w jego wizję, ale 42-latek był głównie krytykowany. Stara Dama nie zdobyła bowiem dziesiątego tytułu mistrza Włoch. Jej miejsce na szczycie zajął Inter. Turyńczycy wywalczyli natomiast awans do fazy grupowej Ligi Mistrzów, co wcale nie było pewne. Ponadto Pirlo zdobył z drużyną Puchar i Superpuchar Włoch. Jak informuje między innymi Gianluca Di Marzio, to jednak za mało, aby poprowadził Bianconerich w kampanii 2021/2022.

Allegri wraca do Juventusu

Na Allianz Stadium po dwóch latach przerwy wraca zatem Massimiliano Allegri. 53-latek zdaniem hiszpańskiej prasy był zdecydowanym faworytem do objęcia Realu Madryt, z którego już oficjalnie odszedł Zinedine Zidane.

Sytuacja zmienia się jednak błyskawicznie. Gianluca Di Marzio poinformował, że do ustalenia z Allegrim pozostała jedynie długość kontraktu. Będzie to umowa obowiązująca na trzy lub cztery lata.

Jeżeli Allegri faktycznie poprowadzi ponownie Juventus, włodarzom turyńczyków należą się brawa. Uprzedzili bowiem konkurencję w postaci Realu Madryt i Interu Mediolan.

