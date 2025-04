Real Madryt i Jurgen Klopp?! Hiszpanie przekazali sensacyjne informacje

Ralph Metzger / Alamy Na zdjęciu: Juergen Klopp

Jurgen Klopp wśród potencjalnych następców Ancelottiego w Realu Madryt

Real Madryt nie może zaliczyć obecnego sezonu do udanych. Jak na razie wszystko wskazuje na to, że przygoda w Lidze Mistrzów zakończy się na etapie ćwierćfinału. Co więcej, na siedem spotkań przed końcem rozgrywek ligowych tracą cztery punkty do FC Barcelony. Biorąc pod uwagę formę największych rywali, trudno spodziewać się, aby Królewscy byli w stanie obronić mistrzostwo La Ligi.

Ostatnio pojawiły się informacje, że przyszłość Carlo Ancelottiego jest już przesądzona. Włoch ma zostać zwolniony na rok przed wygaśnięciem kontraktu. Fabrizio Romano uważa, że gwoździem do trumny może być wynik rewanżowego starcia z Arsenalem.

W Madrycie trwają poszukiwania nowego trenera. Największe szanse jak dotąd miał Xabi Alonso, który przymierzany jest do tej roli od kilku miesięcy. Natomiast dość niespodziewanie sensacyjne informacje przekazał kataloński dziennik Sport. Według nich w klubowych gabinetach pojawił się temat zatrudnienia Jurgena Kloppa. Wielu członków zarządu widzi w nim idealnego następcę Carlo Ancelottiego. Ponadto dodają, że przyjście Niemca miałoby natychmiastowy wpływ na poprawę gry zespołu.

Klopp jeśli zdecydowałby się na pracę w Realu Madryt, będzie mógł liczyć na duże wzmocnienia. Florentino Perez nie zamierza oszczędzać na letnich wydatkach, chcąc stworzyć ponownie mistrzowski zespół. Niewykluczone, że latem do Madrytu trafi jeden z byłych zawodników byłego trenera Liverpoolu – Trent-Alexander Arnold.

Po zakończeniu poprzedniego sezonu Jurgen Klopp zdecydował się na rozstanie z Liverpoolem. Do pracy w piłce nożnej wrócił na początku 2025 roku. Od stycznia pracuje w grupie Red Bull, odpowiadając za system wszystkich klubów z rodziny Byków.