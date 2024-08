fot. Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Real Madryt

Ceballos liczy na szansę od Ancelottiego

Real Madryt po sprowadzeniu Kyliana Mbappe uważa letnie okienko za zamknięte. Carlo Ancelotti jest zadowolony z obecnej sytuacji kadrowej i nie oczekuje kolejnych ruchów na rynku transferowym. Oznacza to, że klub nie spodziewa się kolejnych odejść, a każdy zawodnik w zespole ma do odegrania swoją rolę. Dotyczy to również Daniego Ceballosa, który był uważany za jednego z kandydatów do opuszczenia Królewskich.

“Marca” informuje, że 28-latek zamierza kontynuować swoją karierę w Realu Madryt. Po obiecującym okresie przygotowawczym liczy na szansę od Ancelottiego i nie zakłada zmiany klubu. Jego plany pozostały takie same nawet po meczu z Atalantą Bergamo, kiedy to pojawił się na murawie dopiero w samej końcówce.

Mistrzowie Hiszpanii oczywiście chcą zatrzymać środkowego pomocnika. Jest uważany za gracza o bardzo dużych umiejętnościach, a mała częstotliwość gry wynika wyłącznie z niezwykle wymagającej konkurencji w drugiej linii. Po kontuzji Eduardo Camavingi Ceballos z pewnością będzie miał okazję zastąpić go w niejednym spotkaniu.

W sezonie 2023/2024 Ceballos wystąpił w 27 meczach i strzelił jedną bramkę. Sztab szkoleniowy jest zachwycony jego nastawieniem i ciężką pracą na treningach. Hiszpan był swego czasu łączony z powrotem do Betisu, lecz ten ruch nie doszedł do skutku, a w najbliższej przyszłości na pewno się nie wydarzy.