Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Jude Bellingham

Jude Bellingham piłkarzem sezonu

Wczoraj odbyła się uroczysta gala “Globe Soccer”, podczas której rozdano kilka nagród dla wyróżniających się postaci w La Liga. Wybrano najlepszego trenera, młodego zawodnika i najładniejszą bramkę. Jednak najważniejszym zestawieniem była klasyfikacja dla najlepszego piłkarza całego sezonu ligi hiszpańskiej.

Kandydatur do zgarnięcia tego trofeum było kilka. Najważniejszy bój jednak toczył się pomiędzy graczami Realu Madryt, bowiem to oni zgarnęli w tym sezonie mistrzostwo Hiszpanii. Z duetu Vinicius Junior i Jude Bellingham lepszy okazał się ten drugi. To właśnie Anglik został wybrany graczem sezonu. 20-letni pomocnik w zakończonych rozgrywkach ligowych rozegrał 28 spotkań, w których zdobył w sumie 19 goli i zanotował 6 asyst.

W krótkim nagraniu umieszczonym na profilu ligi hiszpańskiej Bellingham dziękuje za wyróżnienie i za wiarę jaką miał do niego przez cały sezon sztab szkoleniowy, trener oraz koledzy z zespołu. To właśnie im wszystkim Anglik zadedykował tę nagrodę. Robert Lewandowski był obecny na gali, ale w tym roku nie otrzymał żadnej statuetki.

