IMAGO / Irina R. Hipolit Na zdjęciu: Jude Bellingham

Jude Bellingham zanotował fantastyczny początek sezonu w barwach Realu Madryt

Anglik zdobył pięć bramek w LaLiga i jest liderem klasyfikacji strzelców

Bernd Schuster ma dla piłkarza jedną bardzo ważną radę

Bellingham w tarapatach? Poważne ostrzeżenie dla gwiazdy Realu Madryt

Jude Bellingham z marszu stał się czołową postacią Realu Madryt. 20-letni angielski pomocnik zanotował fantastyczny początek sezonu, zdobywając pięć bramek w czterech pierwszych meczach LaLiga. Nowy nabytek Królewskich przewodzi w klasyfikacji strzelców.

Złoty okres Bellinghama trwa, ale poważne ostrzeżenie dla zawodnika przekazał Bernd Schuster, trener Realu Madryt w latach 2007-2008. Niemiec odniósł się do celebracji Anglika.

– Nie widzę niebezpieczeństwa, że ​​to wszystko uderzy mu do głowy. Ma nie tylko doświadczonego trenera, ale także świetnych kolegów z drużyny, którzy mogą skopać mu tyłek, jeśli trzeba go utrzymać na stałym poziomie. To bardzo typowy mechanizm w szatni Realu – powiedział Schuster dla tribalfootball.com.

– Świętował też bramki na rywalizujących boiskach. To nie jest mile widziane w Hiszpanii. Musi zachować ostrożność, w przeciwnym razie może wpaść w kłopoty poza domem – ostrzegł.

