IMAGO / Julien Mattia Na zdjęciu: Nuno Mendes

Real Madryt nie ma stabilnej sytuacji na pozycji lewego obrońcy

W pierwszym składzie Królewskich obecnie występuje Fran Garcia

Jednak klub chciałby postawić na głośniejsze nazwisko

Real Madryt obserwuje obrońcę PSG

W ostatnim czasie Real Madryt nie ma pełnego komfortu, jeśli chodzi o pozycję lewego obrońcy. Latem do klubu przybył Fran Garcia, ale wiele źródeł uważa, że nie jest to opcja do pierwszego składu Królewskich. Oprócz tego stale nawarstwiają się problemy z Ferlandem Mendym, który notorycznie łapie kontuzje i nie może na dobre zagościć w podstawowym składzie.

Jak informuje serwis Defensa Central, Real Madryt nie zatrzymał się na pozyskaniu Frana Garcii. Okazuje się, że Królewscy stale monitorują rynek, a jednym z faworytów do wzmocnienia składu jest Nuno Mendes z PSG. To pomysł Juniego Calafata, uznany skauta Los Blancos. Ponoć naciskał on na transfer Portugalczyka już podczas jego występów dla Sportingu CP.

