Real Madryt

Szósta kolejka La Ligi za nami. W niedzielę odbyło się pięć spotkań, a oczy piłkarskich kibiców były w szczególności zwrócone na Madryt, gdzie wieczorem rozpoczęły się derby. Real Madryt zwyciężył na Wanda Metropolitano 2-1, dzięki czemu utrzymał się na fotelu lidera La Ligi.

Zaskoczenie w Pampelunie, Villarreal z Sevillą na remis

Niedzielne zmagania w La Lidze rozpoczęły się od domowego starcia Osasuny z Getafe. Gospodarze bardzo dobrze zaczęli sezon i długo utrzymywali się w czołówce, natomiast goście okupowali miejsce w okolicach strefy spadkowej. W bezpośredniej rywalizacji lepiej spisało się natomiast Getafe, które wygrało 2-0. Na nieszczęście Osasuny działał fakt, że od 43. minuty grał w osłabieniu.

Choć wiele osób emocjonowało się derbami Madrytu, bardzo ciekawie zapowiadało się także starcie Villarrealu z Sevillą. “Żółta Łódź Podwodna” chciała wykorzystać problemy rywala i utrzymać swoje miejsce w ścisłej czołówce tabeli, ale nie do końca się to udało. To ekipa z Andaluzji jako pierwsza wyszła na prowadzenie, a Villarreal zdołał wywalczyć remis po wyrównaniu w 51. minucie spotkania.

Betis i Real Sociedad wzorowo wykonały swoje zadania

Pomimo sporych problemów na początku meczu, Real Betis finalnie zdołał odwrócić losy rywalizacji i wygrać z Gironą 2-1. Bohaterem swojej drużyny został Borja Iglesias, który dwukrotnie trafił do siatki. Dzięki temu zwycięstwu Betis awansował na najniższy stopień podium.

Należycie w niedziele spisał się również Real Sociedad, który pokonał dużo niżej notowany Espanyol. Wszystkie trzy bramki padły w pierwszej odsłonie. Najpierw na prowadzenie ekipę z San Sebastian wyprowadził Alexander Sorloth, a zwycięstwo w 29. minucie zapewnił Brais Mendez.

Real dominował, choć w końcówce sytuacja zrobiła się napięta

Real Madryt od pierwszej minuty dominował Atletico Madryt na Wanda Metropolitano. Mistrzowie Hiszpanii konsekwentnie dążyli do pierwszej bramki, a udało się osiągnąć to już w 18. minucie. Fenomenalne podanie Aureliena Tchouameniego na bramkę zamienił Rodrygo.

Jeszcze przed przerwą Królewscy podwyższyli prowadzenie. Federico Valverde wykorzystał zamieszanie w polu karnym i wpakował piłkę do siatki. Real w pełni dominował i kontrolował przebieg spotkania. Gdy wydawało się, że derby zakończą się bez większych emocji, do prądu gospodarzy podłączył Mario Hermoso. Wykorzystał on dobre dośrodkowanie z rzutu rożnego i strzałem głową umieścił piłkę w siatce. W tej sytuacji błąd popełni Thibaut Courtois, który wyszedł do piłki i się z nią minął.

“Los Rojiblancos” ruszyli do ataku, lecz nie byli już w stanie doprowadzić do wyrównania. Przed końcem meczu z boiska wyleciał autor kontaktowego trafienia, który otrzymał drugą żółtą kartkę po niesportowym zachowaniu w polu karnym.

Wyniki 6. kolejki La Liga

Osasuna – Getafe 0:2 (0:1)

30′ Iglesias, 76′ Sosa

Villarreal – Sevilla 1:1 (0:1)

51′ Baena – 8′ Torres

Betis – Girona 2:1 (1:1)

15′, 71′ Iglesias – 7′ Martinez

Real Sociedad – Espanyol 2:1 (2:1)

17′ Sorloth, 29′ Mendez – 19′ Exposito

Atletico Madryt – Real Madryt 1:2 (0:2)

83′ Hermoso – 18′ Rodrygo, 36′ Valverde