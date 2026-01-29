Podsumował najważniejszych piłkarzy Realu Madryt. Oszczędził czterech

Real Madryt zaliczył kolejną wpadkę w tym sezonie, wypadając poza czołową ósemkę tabeli Ligi Mistrzów. Manolo Lama z radia COPE podsumował najważniejszych piłkarzy Królewskich.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Vinicius Junior

Gwiazdy Realu Madryt podsumowane przez hiszpańskiego dziennikarza

Real Madryt znów znalazł się pod ostrzałem po bolesnej porażce w Lidze Mistrzów. Przegrana 2:4 z Benficą sprawiła, że Królewscy wypadli poza czołową ósemkę fazy ligowej, a atmosfera wokół zespołu wyraźnie się zagęściła. Głos w sprawie postawy piłkarzy zabrał znany dziennikarz radia COPE Manolo Lama, który w mediach społecznościowych wystawił oceny wszystkim zawodnikom z wyjściowego składu.

Hiszpan był wyjątkowo surowy. Aż siedmiu piłkarzy otrzymało notę niedostateczną, co tylko podkreśla skalę rozczarowania. Na liście zawodników ocenionych jako „suspenso” znaleźli się m.in. Vinicius Junior, Jude Bellingham, Federico Valverde, Dean Huijsen, Fran Carreras oraz młody Franco Mastantuono. Zdaniem Lamy, ich występ daleki był od standardów, jakich oczekuje się w klubie tej rangi.

Tylko czterech graczy może mówić o względnym spokoju. Thibaut Courtois oraz Kylian Mbappe zostali ocenieni jako „notable”, czyli wyróżniający się. Pozytywniej wypadli również Arda Guler („bien”) oraz Raul Asencio („suficiente”).

Tak surowa ocena ze strony jednego z najbardziej rozpoznawalnych dziennikarzy w Hiszpanii pokazuje, jak duże niezadowolenie panuje po ostatnich występach Realu.