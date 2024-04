Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Pedri

Pedri mówi wprost: FC Barcelona to klub moich marzeń

FC Barcelona we wtorek będzie bronić prowadzenia w dwumeczu po pierwszym spotkaniu z Paris Saint-Germain. Duma Katalonii po dwóch golach Raphinhy oraz bramce Andreasa Christensena wygrała 3:2 na wyjeździe. Mimo zwycięstwa do rewanżu podchodzą z lekko dozą ostrożności.

W konferencji prasowej poprzedzającej mecz w ćwierćfinale Ligi Mistrzów udział wziął wychowanek klubu Pedri. Hiszpan był pytany przez dziennikarzy między innymi o nowy kontrakt z Blaugraną, odczucia po powrocie do gry po kontuzji oraz kto jego zdaniem będzie faworytem drugiego spotkania.

– Moja przyszłość w FC Barcelonie? Jestem tutaj szczęśliwy. Wiem, że uszanują to, o czym rozmawialiśmy wcześniej. To klub moich marzeń – powiedział Pedri cytowany przez profil BarcaTimes na portalu X.

– Gdy wychodzę na boisko, nie myślę o tym, że mogę doznać kontuzji. Na przykład akcja, w której asystowałem Raphinhy przy golu była bardzo podobna do tej, w której złapałem uraz. Nie myślę o tym w ogóle – odpowiedział pomocnik FC Barcelony.

– Myślę, że żadna z drużyn nie będzie we wtorek faworytem. To będzie bardzo wyrównany mecz – podkreślił Pedri zapytany o to, kto będzie faworytem rewanżowego starcia.

Z wypowiedzi zawodnika dotyczącej nowego kontraktu wynika, że obie strony ustaliły pewne szczegóły, a w najbliższym czasie możemy usłyszeć o oficjalnym przedłużeniu kontraktu. Obecne warunki umowy obowiązują do czerwca 2026 roku. Pedri w bieżącym sezonie zagrał 26 spotkań, w których strzelił dwie bramki i zanotował pięć asyst.