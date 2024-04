Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Viktor Gyokeres

Dwóch angielskich gigantów bije się o Viktora Gyokeresa

Manchester United nie ukrywa, że jedną z pozycji, która wymaga wzmocnień w przyszłym sezonie jest obsada napastnika. Na ten moment Czerwone Diabły dysponują tylko dwójką zawodników na pozycji numer dziewięć. Wiadomo już, że kontrakt Anthony’ego Martiala nie zostanie przedłużony, w związku z czym Francuz odejdzie latem z klubu. Nowi współwłaściciele szukają zatem rywala o miejsce w pierwszym składzie dla Rasmusa Hojlunda.

Jak podaje portal HITC.com Manchester United w zbliżającym się oknie transferowym rzuci wyzwanie Liverpoolowi. Dwóch angielskich gigantów stoczy zaciętą walkę o zakontraktowanie rewelacji ligi portugalskiej – Viktora Gyokeresa. Szwed ma za sobą znakomity sezon, który ukoronował zdobyciem ponad 30 goli. Łącznie reprezentant Szwecji i napastnik Sportingu Lizbona rozegrał 43 mecze, w których aż 36 razy wpisał się na listę strzelców. Do tego 25-latek dołożył również zawrotne 16 asyst.

Liverpool może być poważnym konkurentem w walce o sprowadzenie Gyokeresa. Duży wpływ na ostateczną decyzję piłkarza może mieć obecny trener portugalskiego klubu Ruben Amorim. The Reds rozważają go jako poważnego kandydata do zastąpienia Jurgena Kloppa. Gdyby zdecydowali się na zatrudnienie 39-latka niewykluczone, że jego podopieczny obrałby ten sam kierunek.

Gyokeres dobrze zna realia angielskiej piłki. Zanim trafił do Sportingu, występował m.in. w Brighton oraz Coventry. Krótki epizod zaliczył również w Swansea, gdzie był wypożyczony w sezonie 2020-2021.