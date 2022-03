Modrić wyraził smutek w sprawie rosyjskiej inwazji. “Wojna jest bezużyteczna”

fot. PressFocus Na zdjęciu: Luka Modrić

Wojna na Ukrainie wstrząsnęła całym światem. Sytuację za naszą wschodnią granicą skomentował ostatnio także pomocnik Realu Madryt i reprezentacji Chorwacji – Luka Modrić.

Wojna na Ukrainie każdego dnia przynosi nowe ofiary

Obojętny na sytuację we wschodniej Europie nie jest Luka Modrić

Chorwacki pomocnik w rozmowie z hiszpańską Marką zabrał głos na temat rosyjskiej inwazji na Ukrainę

Modrić skomentował agresję Rosji na Ukrainę

Wojna na Ukrainie trwa już 13 dni i nie zanosi się, aby wkrótce została zawieszona broń. Mieszkańcy Ukrainy pilnie opuszczają kraj, w tym także do Polski. Tymczasem głos na temat trudnej sytuacji we wschodniej Europie wyraził piłkarz Los Blancos.

– Mam nadzieję, że to się jak najszybciej skończy, bo nikt tego nie potrzebuje. Wojna jest bezużyteczna. Doświadczyłem tego i nie chcę widzieć powtórzeń tych obrazów. Bardzo mnie to smuci, to straszne. Mam nadzieję, że to się jak najszybciej skończy i że politycy dojdą do porozumienia – mówił Luka Modrić cytowany przez hiszpańską Markę.

Chorwacki pomocnik został zawodnikiem Realu Madryt w 2012 roku, przenosząc się do tej ekipy z Tottenhamu. Modrić w tym sezonie wystąpił w 20 spotkaniach La Liga, strzelając w nich dwa gole. Ponadto na koncie 36-latka jest pięć asyst.

Los Blancos w środę wieczorem zmierzą się w rewanżowym meczu 1/8 finału Ligi Mistrzów z Paris Saint-Germain. Real Madryt w pierwszym starciu z ekipą z Ligue 1 przegrał (0:1) po golu Kyliana Mbappe.

