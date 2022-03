Real Madryt – PSG: typy, kursy, zapowiedź (09.03.2022)

PressFocus Na zdjęciu: Eder Militao i Marco Verratti

Real Madryt – PSG: typy i kursy na mecz Ligi Mistrzów. Już w środę z rozgrywkami pożegna się z jedna z drużyn uznawanych za faworytów do końcowego triumfu. Bliżej awansu są paryżanie, którzy w stolicy Hiszpanii będą bronić zaliczki z pierwszego meczu u siebie.

Estadio Santiago Bernabeu Liga Mistrzów Real Madryt Paris Saint-Germain 2.50 3.80 2.73 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 8 marca 2022 15:34 .

Real Madryt – PSG, typy i przewidywania

W pierwszym meczu PSG zdominowało Real Madryt, ale bramkę na wagę zwycięstwa zdobyło dopiero rzutem na taśmę. W rewanżu na Santiago Bernabeu Królewscy będą musieli zaatakować, zagrać odważniej i podjąć większe ryzyko. W innym wypadku będą musieli pożegnać się z rozgrywkami Ligi Mistrzów już na etapie 1/8 finału.

Paryżanie do rewanżu przystąpią nie tylko z zaliczką z pierwszego meczu, ale również psychologiczną przewagą nad rywalem. Wynika ona z tego, jaki przebieg miało pierwsze spotkanie na Parc des Princes. Choć bukmacherzy w tym meczu nie widzą faworyta, my większe szanse na sukces dajemy gościom. Stawiamy na ich zwycięstwo z podpórką w postaci remisu oraz dorzucamy zakład na maksymalnie cztery gole. Nasz typ: X2 + poniżej 4,5 bramki

Real Madryt – PSG, promocje bukmacherów

Rywalizacja Realu Madryt z PSG to bez wątpienia hit 1/8 finału Ligi Mistrzów. Widać to również po ofertach legalnych bukmacherów, którzy przygotowali z okazji środowego spotkania kilka atrakcyjnych ofert dla czytelników naszego serwisu.

Real Madryt – PSG, ostatnie wyniki

Pierwszy pojedynek między tymi zespołami rozegrany został 15 lutego na Parc des Princes w Paryżu. Zdecydowanie lepsze wrażenie pozostawili po sobie podopieczni Mauricio Pochettino i zupełnie zasłużenie odnieśli zwycięstwo, choć bramkę na wagę wygranej zdobyli dopiero w czwartej minucie doliczonego czasu gry po strzale Kyliana Mbappe.

Od tamtej pory obie drużyny rozegrały po trzy ligowe spotkania, w których ze znacznie lepszej strony zaprezentował się Real. Królewscy odnieśli komplet zwycięstw, pokonując kolejno Deportivo Alaves (3:0), Rayo Vallecano (1:0) i Real Sociedad (4:1), co pozwoliło im również umocnić się na prowadzeniu w walce o mistrzostwo Hiszpanii.

Fani PSG nie mogli być natomiast w tym okresie zadowoleni z postawy swojej drużyny. Paryżanie doznali dwóch wyjazdowych porażek – 1:3 z FC Nantes i 0:1 z OGC Nice – a w międzyczasie pokonali u siebie 3:1 AS Saint-Etienne. Strata punktów nie miała jednak większych konsekwencji, bowiem zespół z Parc des Princes nadal ma bardzo bezpieczną 12-punktową przewagę w tabeli Ligue 1.

Ligowe wyniki PSG mogą również wskazywać, że obecnie celem numer jeden zespołu jest Liga Mistrzów i wywalczenie awansu do ćwierćfinału.

Real Madryt – PSG, historia

Wspomniany już wcześniej pierwszy pojedynek tych drużyn był jednocześnie trzecim z rzędu meczem, w którym Realowi nie udało się pokonać PSG. W sezonie 2019/20 obie drużyny rywalizowały ze sobą w fazie grupowej tych rozgrywek. W pierwszym meczu z Paryżu PSG wygrało pewnie 3:0, natomiast pojedynek w Madrycie zakończył się remisem 2:2.

We wcześniejszych latach Real Madryt mógł się natomiast pochwalić serią trzech kolejnych wygranych z PSG. W środowy wieczór będzie starał się do niej nawiązać, bowiem tylko wygrana da mu szanse na awans do najlepszej ósemki rozgrywek.

Real Madryt – PSG, kursy bukmacherskie

Środowy rewanż na Santiago Bernabeu nie ma zdecydowanego faworyta, również zdaniem bukmacherów. Kursy na wygraną Realu Madryt lub PSG są na podobnym poziomie. Atrakcyjne kursy na ten mecz oferuje Superbet. Dodatkowo można skorzystać z oferowanego przez tego bukmachera darmowego zakładu o wartości 34 zł. Można go otrzymać rejestrując konto i wykorzystując Superbet kod promocyjny GOAL.

Real Madryt – PSG, przewidywane składy

Real Madryt do rewanżowego spotkania przystąpi poważnie osłabiony, ponieważ trener Carlo Ancelotti nie będzie mógł skorzystać z usług dwóch bardzo ważnych zawodników. Za kartki pauzować muszą Casemiro i Ferland Mendy. Ich miejsce w wyjściowym składzie Królewskich mogą zająć Eduardo Camavinga i Marcelo.

W przypadku PSG największy znak zapytania widniał przy nazwisku Kyliana Mbappe, który podczas jednego z ostatnich treningów miał nabawić się kontuzji. Bohater pierwszego spotkania znalazł się jednak w kadrze drużyny na środowy mecz i będzie do dyspozycji Mauricio Pochettino. Na murawie będą mogli pojawić się także Achraf Hakimi i Layvin Kurzawa, którzy ostatnio także narzekali na problemy zdrowotne, ale pod znakiem zapytania stoi występ Leandro Paredesa. W składzie PSG zabraknie Andera Herrery i Sergio Ramosa.

Real Madryt: Courtois – Carvajal, Militao, Alaba, Marcelo – Valverde, Camavinga, Modrić – Rodrygo, Benzema, Vinicius Junior

PSG: Donnarumma – Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Mendes – Gueye, Pereira, Verratti – Neymar, Messi, Mbappe

Real Madryt – PSG, transmisja meczu

Spotkanie Realu Madryt z Paris Saint-Germain, które odbędzie się w środę (9 marca) o godzinie 21:00, będzie można obejrzeć “na żywo” na kanałach Polsat Sport Premium 1 i TVP 1. Mecz dostępny będzie także za pośrednictwem internetu w usłudze Polsat Box Go i na stronie tvpsport.pl.

Teraz do usługi Polsat Box Go można uzyskać zupełnie za darmo dostęp na 30 dni i oglądać w tym czasie wszystkie mecze Ligi Mistrzów, ale nie tylko. Wystarczy zarejestrować konto w Fuksiarzu za pośrednictwem naszej strony, a następnie w ciągu 48 godzin wpłacić depozyt o minimalnej wartości 50 zł. Kwotę tą będziesz mógł przeznaczyć na grę, a dodatkowo otrzymasz (w ciągu 48 godzin) od bukmachera dostęp na 30 dni do pakietu sportowego Polsat Box Go.

