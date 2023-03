Źródło: Goal.pl / YouTube / Rio Ferdinand Presents FIVE

Luka Modrić miał okazję grać w Realu Madryt z Cristiano Ronaldo w latach 2012-2018. Chorwacki zawodnik opowiedział ostatnio, co czyni Portugalczyka wyjątkowym.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Luka Modrić i Cristiano Ronaldo

Luka Modrić ostatnio nie szczędził pochwał w kierunku Cristiano Ronaldo

Chorwacki pomocnik jest pod wrażeniem podejścia Portigalczyka do pracy

38-latek jest względem siebie bardzo wymagający

“To jeden z najlepszych piłkarzy wszechczasów”

Luka Modrić ostatnio podzielił się opinią na temat pięciu najlepszych zawodników, z którymi miał okazję grać. Włączył do tego grona Cristiano Ronaldo, uzasadniając swój wybór.

– Cristiano Ronaldo wyróżnia się przede wszystkim etosem pracy. Zawsze stawia sobie wyżej poprzeczkę. Nigdy nie jest zadowolony z tego, co robi. To coś nieprawdopodobnego – mówił chorwacki pomocnik w rozmowie z Rio Ferdinandem w audycji na kanale Rio Ferdinand Presents FIVE.

– Patrząc na jego osiągnięcia, można powiedzieć: “Wow, może trochę odpocząć”. Tak to jednak nie działa u Ronaldo. Etyka pracy i wymagania, jakie stawiał sobie i drużynie, były niesamowite – uzupełnił Modrić.

196-krotny reprezentant Portugalii w trakcie swojej kariery był między innymi kilka razy wybierany Piłkarzem Roku. Ronaldo z Realem wygrywał cztery razy Ligę Mistrzów i dwukrotnie został mistrzem La Liga.

