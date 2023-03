PressFocus Na zdjęciu: Vinicius Junior

Real Madryt – Liverpool, typy i przewidywania

Sprawa awansu jest naszym zdaniem rozstrzygnięta. Real Madryt nie pozwoli sobie na roztrwonienie trzybramkowej zaliczki z pierwszego spotkania. Nie oznacza to jednak, że Liverpool rzuci ręcznikiem. The Reds w stolicy Hiszpanii będą chcieli zaprezentować się z jak najlepszej formy, a że potrafią grać w piłkę potwierdzili między innymi w niedawnym meczu z Manchesterem United. Nie wykluczamy, że środowe spotkanie zakończy się wygraną Liverpoolu, a nie decydujemy się postawić takiego zakładu. Stawiamy na to na to, że obie drużyny zdobędą w tym meczu po przynajmniej jednej bramce. Nasz typ: BTTS

Real Madryt – Liverpool, ostatnie wyniki

Po pierwszym pojedynku obu zespołów na Anfield Road jedną nogą w ćwierćfinale Ligi Mistrzów jest Real Madryt. Rozegrane w Anglii spotkanie miało niesamowity przebieg, bowiem po kwadransie dzięki trafieniom Darwina Nuneza i Mohameda Salaha Liverpool był na dwubramkowym prowadzeniu. Taki obrót spraw podrażnił jedynie drużynę Carlo Ancelottiego, która odpowiedziała w niesamowity sposób. Najpierw jeszcze przed przerwą doprowadzenia do wyrównaniach dzięki dwóm golom Viniciusa Juniora, a w drugiej połowie zadała The Reds jeszcze trzy ciosy. Do bramki gospodarzy trafiali Eder Militao i dwukrotnie Karim Benzema. W efekcie mecz zakończył się wygraną 5:2 Realu Madryt, co stawia go w świetnej sytuacji przed rewanżem.

Od pierwszego spotkania obie drużyny zdążyły rozegrać jeszcze po cztery mecze na krajowych boiskach i spisywały się w nich ze zmiennym skutkiem. Real Madryt w trzech ligowych meczach zdobył tylko pięć punktów (1:1 z Atletico, 0:0 z Realem Betis i 3:1 z Espaynolem), a ponadto przegrał 0:1 z Barceloną w pierwszym półfinałowym meczu Pucharu Króla na Santiago Bernabeu.

Liverpool wszystkie cztery mecze rozegrał w ramach Premier League. Po bezbramkowym remisie z Crystal Palace odniósł dwa zwycięstwa z rzędu, w tym efektownie gromiąc 7:0 Manchester United. Drużyna Juergena Kloppa zawiodła jednak w ostatni weekend, kiedy niespodziewanie przegrała 0:1 z Bournemouth.

Real Madryt – Liverpool, historia

Wygrywając na Anfield Road Real Madryt przedłużył do siedmiu swoją serię kolejnych pojedynków z Liverpoolem bez porażki. W tym czasie Królewscy odnieśli aż sześć zwycięstw. Z kolei Liverpool po raz ostatni z pokonania Realu cieszył się w marcu 2009 roku.

Królewscy wygrali również dwa ostatnie mecze z Liverpoolem na Santiago Bernabeu.

Real Madryt – Liverpool, kursy bukmacherskie

Real Madryt – Liverpool, kto awansuje?

Real Madryt – Liverpool, przewidywane składy

W kadrze Realu Madryt na spotkanie z Liverpoolem znalazło się 24 zawodników. Jedynym nieobecnym jest David Alaba, którego z gry eliminuje kontuzja uda. Gotowi do występu są natomiast Karim Benzema i Ferland Mendy, którzy ostatnio również narzekali na problemy zdrowotne.

The Reds do stolicy Hiszpanii udali się bez kontuzjowanych Luisa Diaza, Thiago Alcantary, Calvina Ramsey’a i Joe Gomeza. Mało prawdopodobne są także występy Arthura i Naby’ego Keity.

Real Madryt – Liverpool, transmisja meczu

Rewanżowe spotkanie 1/8 finału Ligi Mistrzów pomiędzy Realem Madryt i Liverpoolem rozegrane zostanie w środę (15 marca) o godzinie 21:00. Mecz będzie transmitowany na kanałach Polsat Sport Premium 2 i TVP1.

Za pośrednictwem internetu mecz Real – Liverpool można natomiast obejrzeć w usłudze CANAL+ online. Decydując się na wykupienie półrocznego dostępu do pakietu ze wszystkimi kanałami CANAL+, Polsat Sport Premium i Eleven Sports, możesz zaoszczędzić teraz 60 zł. Rejestrując konto za pośrednictwem naszej strony za cały ten okres zapłacisz 354 zł zamiast 414 zł.

