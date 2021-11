Pressfocus Na zdjęciu: Eden Hazard

Eden Hazard cały czas nie jest w stanie pokazać pełni umiejętności w barwach Realu Madryt. Pełen współczucia wobec podopiecznego jest selekcjoner reprezentacji Belgii Roberto Martinez.

Edena Hazarda w sezonie 2021/2022 póki co szczęśliwie omijają kontuzje. Nie ma to jednak wpływu na jego grę w Realu Madryt. Belgijski skrzydłowy w dalszym ciągu nie cieszy się zaufaniem Carlo Ancelottiego. W bieżących rozgrywkach wystąpił w 11 meczach Królewskich, ale w żadnym z nich nie zaliczył 90 minut. Co gorsza, 31-latek przestał być również niezbędny reprezentacji Belgii. W sześciu ostatnich spotkaniach drużyny narodowej także nie dotrwał na boisku do końcowego gwizdka arbitra. Były as Chelsea FC nie wystąpił również w kończącym eliminacje MŚ 2022 starciu z Walią. Jego reprezentacyjny kolega, Axel Witsel wygadał się mediom i przyznał, że Hazard był w czasie listopadowego zgrupowania w bardzo słabej formie.

W programie “El Partidazo de COPE”, selekcjoner reprezentacji Belgii, Roberto Martinez przyznał, że strasznie żal mu swojego podopiecznego.

– Eden jest w smutnym piłkarsko momencie – przyznał hiszpański szkoleniowiec. – Nie jest obecnie w rytmie rywalizacji, ale z Estonią pokazał, że dalej może być liderem.

– Ludzie wiele o nim mówią, ale większość rzeczy nie jest prawdą – dodał.

