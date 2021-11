Wilshere doradził Hazardowi zmianę klubu

Źródło: RMC Sport Luka Pawlik

Eden Hazard od momentu, gdy trafił do Realu Madryt, nie rozwinął skrzydłem na miarę swoich możliwości. Nie milkną zatem spekulacje o zmianie barw klubowych przez Belga. Nowe światło sprawie dał Jack Wilshere, który da do zrozumienia, że reprezentant Belgii idealnie pasowałby do Newcastle United.