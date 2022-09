fot. PressFocus Na zdjęciu: Martin Zubimendi

Martin Zubimendi jest wymieniany jako potencjalny następca Sergio Busquetsa w FC Barcelonie. Tymczasem “Marca” donosi, że środkowy pomocnik jest bliski przedłużenia kontraktu z Realem Sociedad.

Latem Sergio Busquets najprawdopodobniej opuści szeregi FC Barcelony

Jako potencjalny następca defensywnego pomocnika wymieniany jest Martin Zubimendi

Piłkarz Realu Sociedad jest bliski przedłużenia kontraktu, co może ostatecznie przekreślić szanse na transfer do “Dumy Katalonii”

Barcelona straci kandydata do zastąpienia Busquetsa?

FC Barcelona przygotowuje się do ewentualnego rozstania z Sergio Busquetsem. Jego kontrakt wygasa 30 czerwca 2023 roku i niewiele wskazuje na to, że zostanie przedłużony. Obie strony nie zdołały dogadać się w sprawie warunków indywidualnych, w związku z czym po sezonie najprawdopodobniej przeniesie się do Major League Soccer. Teraz hiszpański gigant musi wytypować odpowiedniego następcę, który załata dziurę po legendarnym pomocniku.

W mediach przewijało się już wiele nazwisk, choć najpoważniejszym kandydatem wydaje się być Martin Zubimendi, który w ostatnich miesiącach poczynił ogromne postępy, przez co San Sebastian może niedługo okazać się dla niego zbyt ciasne. Real Sociedad od dłuższego czasu prowadził z Hiszpanem negocjacje w sprawie przedłużenia umowy, lecz kość niezgody stanowiła kwestia finansowa. Teraz, gdy Zubimendi stał się dużo ważniejszy dla klubu, jest on gotowy zaoferować zawodnikowi zadowalające zarobki.

“Marca” informuje, że Zubimendi i Real Sociedad mają się ku sobie, a do przedłużenia kontraktu pozostało już niewiele. To bardzo zła wiadomość dla FC Barcelony, która tym samym będzie musiała liczyć się z większym wydatkiem. Obecna klauzula wykupu 23-latka wynosi 50 milionów euro, lecz najprawdopodobniej zastąpi ją już dużo wyższa kwota. Niewykluczone, że taki splot wydarzeń ostatecznie wykluczy przenosiny pomocnika do “Dumy Katalonii”.

Zobacz również: Messi zaskakuje: Ligę Mistrzów nie zawsze wygrywa najlepsza drużyna