fot. PressFocus Na zdjęciu: Leo Messi

W poprzedniej edycji Ligi Mistrzów triumfował Real Madryt, a Paris Saint-Germain odpadło już na fazie 1/8 finału. Teraz ma się to zmienić, bowiem paryżanie celują w końcowe zwycięstwo. Leo Messi uważa, że jego zespół stać na spełnienie marzeń.

Celem Paris Saint-Germain na obecny sezon jest zwycięstwo w Lidze Mistrzów

Leo Messi uważa, że o triumfie w tych rozgrywkach nie zawsze decyduje siła zespołu, lecz niekiedy są to drobne szczegóły

W poprzedniej edycji triumfował Real Madryt

Messi uważa, że błędy w Lidze Mistrzów są bardzo kosztowne

Liga Mistrzów od zawsze uważana jest za najważniejsze międzyklubowe rozgrywki na świecie. Zawodnicy, którzy nie mają na koncie choćby jednego triumfu, nie mogą być w pełni usatysfakcjonowani z przebiegu swojej kariery. Właśnie z takiego założenia wychodzą między innymi właściciele Paris Saint-Germain, którzy od dawna celują w zwycięstwo w Champions League. Na przestrzeni ostatnich lat się to nie udało, choć to obecny sezon traktowany jest jako największa szansa. Paryżanie na starcie kampanii wyglądają bardzo dobrze, a Leo Messi wrócił do dyspozycji z czasów FC Barcelony.

W poprzedniej edycji Paris Saint-Germain odpadło już w 1/8 finału, a końcowy triumf przypadł Realowi Madryt. Messi uważa, że o tytule nie zawsze decydują umiejętności zespołu, lecz niekiedy są to drobne szczegóły i błędy.

– Odpadnięcie w zeszłym sezonie było ciężkie, ponieważ rozegraliśmy wtedy dobry dwumecz z Realem, ale przegraliśmy z powodu małych detali. Liga Mistrzów to trudne rozgrywki, ponieważ nie zawsze wygrywa ją najlepsza drużyna. O wyniku decydują drobne szczegóły, każdy błąd może spowodować, że odpadniesz – twierdzi Argentyńczyk.

Legendarny piłkarz zdradził także, jaki jest cel mistrzów Francji na obecną kampanię.

– Każdy wie, jaki jest nasz cel na ten sezon, PSG od wielu lat chce wygrać Ligę Mistrzów. Ten sezon jest nietypowy, ponieważ w połowie rozegra się mundial, ale naszym głównym celem pozostaje triumf w Lidze Mistrzów – przekonuje Messi.

