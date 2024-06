ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Koszulki Lewego sprzedają się jak ciepłe bułeczki

FC Barcelona w minionym sezonie nie wygrała żadnego trofeum, więc z pełną odpowiedzialnością można powiedzieć, iż Barca rozegrała słabą kampanię. To kosztowało posadę Xaviego Hernandeza, którego na ławce trenerskiej ostatnio zastąpił Hansi Flick. Kibice Dumy Katalonii są jednak ze swoim zespołem na dobre i na złe, o czym świadczy aktywność fanów w klubowym sklepie. Koszulki zawodników popularnej Blaugrany sprzedają się bowiem jak ciepłe bułeczki.

📊 Trzy najlepiej sprzedające się koszulki piłkarzy FC Barcelony w miesiącu maj. [@memorabilia1899]



1. Lamine Yamal

2. Robert Lewandowski

3. Pau Cubarsi — BarcaInfo (@_BarcaInfo) June 7, 2024

Profil “FCBarcelonaCollection.com” przygotował zestawienie najczęściej kupowanych trykotów piłkarzy Barcelony w miesiącu maj. Na pierwszym miejscu znalazła się wschodząca gwiazda – Lamine Yamal, a tuż za skrzydłowym, na drugiej pozycji, uplasował się Robert Lewandowski. Kapitan reprezentacji Polski to wciąż gorące nazwisko, co pokazuje wspomniany ranking. Podium uzupełnił Pau Cubarsi, czyli 17-letni stoper, który szturmem przedostał się do wyjściowego składu Barcy.

Robert Lewandowski z powodzeniem występuje w barwach Dumy Katalonii od lipca 2022 roku, gdy przeniósł się na Camp Nou za 45 milionów euro z Bayernu Monachium. Poprzedni sezon był zdecydowanie lepszy w wykonaniu naszego napastnika, który wówczas zdobył Superpuchar Hiszpanii, mistrzostwo La Ligi, a także sięgnął po koronę króla strzelców w rozgrywkach ligowych.