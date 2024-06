ANP / Alamy Na zdjęciu: Leny Yoro

Leny Yoro trafi do Man United? 60 milionów euro na stole

Leny Yoro to jeden z największych talentów ostatnich lat we Francji. Nikogo nie dziwi więc fakt, że osiemnastoletni stoper wzbudza zainteresowanie niemal wszystkich europejskich gigantów.

W walce o podpis perspektywicznego obrońcy tak naprawdę liczą się jednak tylko trzy zespoły – Manchester United, Real Madryt oraz Paris Saint-Germain. Co ciekawe, do konkretów jako pierwsi przeszli włodarze klubu z Old Trafford.

Jak ustalił hiszpański dziennik “MARCA”, Manchester United złożył już pierwszą ofertę za defensora Lille. Propozycja opiewa na aż 60 milionów euro, co najprawdopodobniej zadowoliłoby Mastifów, mając na uwadze kończący się 30 czerwca 2025 roku kontrakt zawodnika. Wiele będzie zależało również od woli samego piłkarza, który podobno najchętniej przeprowadziłby się na Estadio Santiago Bernabeu.

Real Madryt nie ma jednak zamiaru płacić takich pieniędzy za Leny’ego Yoro, dlatego mierzący 190 centymetrów wzrostu stoper musiałby wywrzeć presję na swojego obecnego pracodawcę, albo poczekać do końca następnego sezonu, gdy wygaśnie mu umowa i mógłby przejść do drużyny Królewskich na zasadzie wolnego transferu.

Ekipę Los Blancos tego lata może opuścić Nacho Fernandez, którego młody Francuz miałby zastąpić.